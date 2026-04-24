Falsifikovane i diplome stečene na nereprezentativnim institucijama širom regiona, podigle su prašinu u našem društvu. Mnoge je kontrola obrazovnih sertifikata i zabrinula. Iz nevladinog sektora pozdravljaju inicijativu predstavnika PES-a i DPS-a da svi poslanici javno objave svoje diplome. Kažu da bi moglo biti nekih iznenađenja, zbog čega sumnjaju da će političari prihvatiti predlog. Za sada je diplomu objavio samo poslanik DPS-a Ivan Vuković, dok iz ostalih partija još ne iznose stav o ovoj temi, piše RTCG.

Nakon što je u Skupštini iniciran predlog da poslanici objave svoje diplome, prvi je to učinio poslanik DPS-a Ivan Vuković. Na društvenim mrežama objavio je podatke o tome da je osnovne i specijalističke studije završio u Crnoj Gori, nakon čega se usavršavao u Holandiji, a zatim doktorirao u Mađarskoj.

I dok se ostali poslanici još ne izjašnjavaju o stručnoj spremi, iz nevladinog sektora pozdravljaju inicijativu.

“Predstavnici zakonodavne vlasti treba da pokažu arsenal kojim raspolažu, građani moraju da vide taj arsenal. Na osnovu nekih informacija kojima raspolažemo, moguće da će biti nekih malo spornih, ali to je očekivano”, rekao je Vesko Pejak, koordinator Alternativa Crna Gora.

Vuković je ovaj predlog inicirao zajedno s poslanikom PES-a Uglješom Uroševićem. Iako se i ostale partije deklarativno zalažu za borbu protiv lažnih diploma, u DPS-u sumnjaju da će inicijativa biti uspješna.

“Da hoće, već juče smo mogli da imamo pozitivan odgovor svih poslaničkih klubova. To vam je slična situacija kao s otvorenim listama. Kad pitate poslanike da li su za, svi jesu, a kad dođe momenat da to izglasamo, vidjeli ste da niko iz većine nije bio kadar da to uradi”, kazao je poslanik DPS-a Mihailo Anđušić.

Dok se čeka odgovor ostalih poslaničkih klubova, naši sagovornici ističu koliko je važno da građani imaju informacije o onima koji pokrivaju najviše državne funkcije.

“Iz onih razloga o kojima je juče pričao u parlamentu gospodin Vuković, a to su konkretni primjeri ljudi koji upravljaju ozbiljnim procesima u ovoj državi, bilo da dolaze iz reda zakonodavne ili izvršne vlasti, a na sve apele koji nisu samo od juče nego su bili i ranije od strane NVO sektora, akademske zajednice i tako dalje, mi imamo situaciju da se na to ćuti”, kazao je Anđušić.

Koordinator Alternative kaže da ako bi sad svi poslanici, njih 81, objavili svoje diplome to bi mnogo značilo.

“Jer onda imamo sigurnu bazu i možemo da kažemo – ovo su obrazovani ljudi i ako ništa možemo da računamo da su stručni za oblasti koje pokrivaju. Ako je neki zakon loš, on je loš, ali su stručni ljudi dali svoje mišljenje o tom lošem ili dobrom zakonu”, rekao je on.

Pejak kaže da ne postoji zakonska obaveza da poslanik posjeduje diplomu, ali ističe da je falsifikovanje isprave teško krivično djelo.

Zbog toga apeluje na predstavnike zakonodavne vlasti da objave podatke o stručnoj spremi i tako pokažu odgovoran odnos prema onima koji su ih birali.