CGO upozorava da tempo raste, ali bez suštinskih reformi postoji rizik da Podgorica izgubi lidersku poziciju

Centar za građansko obrazovanje ocijenio je da se pregovori Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji odvijaju bržim tempom nego ranije, ali da ključni izazovi ostaju isti – sprovođenje suštinskih reformi i njihova dosljedna primjena.

Kako se navodi u saopštenju koje potpisuje Ivan Kašćelan, Crna Gora je evropski put započela prije gotovo dvije decenije i dugo važila za najozbiljnijeg kandidata za članstvo. Pregovori su formalno otvoreni 2012. godine, uz početni brzi napredak, ali je kasnije tempo značajno usporen.

Do danas je Crna Gora privremeno zatvorila 14 pregovaračkih poglavlja, dok je u posljednje dvije godine proces ponovo intenziviran – tri poglavlja zatvorena su tokom 2024, šest u 2025, a dva u 2026. godini.

Ipak, iz CGO upozoravaju da su se ista geopolitička kretanja odrazila i na Albanija, koja je postala ozbiljan konkurent. Za razliku od Crne Gore, Albanija je sva pregovaračka poglavlja otvorila za manje od tri godine, što ukazuje na snažnu političku volju, ali i otvara pitanje kvaliteta reformi.

Iako Crna Gora i dalje ima prednost u broju zatvorenih poglavlja, sve češće se Albanija u izjavama evropskih zvaničnika pominje kao nova “predvodnica” u procesu proširenja. Tome doprinose i veća politička stabilnost i širi konsenzus o evropskom putu.

Dodatnu neizvjesnost donosi i mogućnost povratka Island u pregovarački proces. Ta država je ranije ostvarila brz napredak, a najavljeni referendum u avgustu 2026. mogao bi otvoriti put za nastavak pregovora. S obzirom na visok stepen usklađenosti sa evropskim standardima, Island bi mogao brzo završiti pristupni proces.

U takvom scenariju, upozoravaju iz CGO, pozicija Crne Gore kao naredne članice mogla bi biti dovedena u pitanje.

“Ubrzanje procesa mora pratiti stvarni napredak u oblasti vladavine prava, jačanja institucija i dosljedne primjene zakona, kao i veća transparentnost i inkluzivnost”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO pozivaju vlasti da bez odlaganja intenziviraju reforme i pokažu političku odgovornost kako bi Crna Gora zadržala lidersku poziciju i uspješno privela kraju pregovore sa Evropskom unijom.