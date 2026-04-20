Oni su o toj odluci obavijestili predsjednika crnogorskog parlamenta Andriju Mandića.

Poslanici Pokreta Evropa sad Gordan Stojović i Miloš Pižurica povukli su iz Skupštine Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, i predložili novi. Novi predlog zakona u skupštinsku proceduru predao je Pižurica.

Krajem prošle godine Skupština Crne Gore je raspravljala o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim se, između ostalog, predlaže brisanje riječi “nasilna” iz formulacije koja se odnosi na aneksiju Crne Gore 1918. godine, piše CdM.

Predlog je izazivao oštre polemike u plenumu, dok su opozicija i dio većine tvrdili da bi izmjena umanjila značaj istorijske nepravde prema Crnoj Gori, a predlagači su isticali da je riječ nasilna u ovom kontekstu pravni pleonazam.

Pižurica je danas podnio Skupštini Crne Gore novi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim se, između ostalog, predviđa da se dvorac „Kruševac“ u Podgorici prenese u njihovo vlasništvo, kao i da se od 2027. godine obezbijedi stalna budžetska podrška za rad Fondacije Petrović Njegoš u iznosu od 100.000 eura godišnje.

On je naveo da je cilj izmjena potpuna moralna rehabilitacija i djelimično obeštećenje potomaka dinastije, uz očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore.

„Ovim zakonom se, nakon dužeg perioda neizvjesnosti, uspostavlja trajno i dostojanstveno rješenje za status potomaka dinastije“, piše u dokumentu.

Jedna od ključnih novina odnosi se na dvorac „Kruševac“, koji bi, prema predlogu, bio dat u svojinu potomcima dinastije, uz ograničenje da ga ne mogu prodati trećim licima.

„Potomci dinastije ne mogu otuđiti dvorac, osim državi Crnoj Gori, po cijeni koja je utvrđena na dan sticanja svojine“, precizira se u tekstu zakona.

Istovremeno, predviđeno je da se rekonstrukcija i opremanje ovog objekta, kao i drugih nepokretnosti predviđenih zakonom, finansira iz državnog budžeta, uključujući i kapitalni budžet za 2026. godinu.

Predlog reguliše i status drugih nekretnina – stan u Podgorici ostaje u vlasništvu potomaka dinastije, dok se zemljište na Cetinju, koje im je ranije dodijeljeno, vraća u svojinu države, prenosi CdM.

U obrazloženju se ističe da izmjene imaju za cilj i jačanje kulturnog identiteta države.

„Njihova implementacija doprinijeće očuvanju kulturne i istorijske baštine, izgradnji društvenog povjerenja i daljem jačanju demokratskog i multietničkog karaktera Crne Gore“, ističe se.

Takođe, predviđeno je da institucije koje se trenutno nalaze u dvorcu „Kruševac“ mogu nastaviti rad do izgradnje Muzeja savremene umjetnosti, ali uz plaćanje zakupnine koju će odrediti nadležni organ.