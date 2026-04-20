Izvršni odbor Nove srpske demokratije (NSD) danas je, u skladu sa Statutom stranke, jednoglasno proglasio novi Opštinski odbor NSD u Beranama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz te partije, za predsjednika OO NSD u Beranama izabran je Vuko Todorović, dipl. mašinski inženjer i bivši predsjednik opštine Berane.

Iz NSD navode da su članovi OO i: Aković Srđa, Anđić Drago, Asanović Vladan, Babović Marijan, Babović Miloš, Bajić Milić, Bandović Aleksandar, Barjaktarović Milica, Barjaktarović Milomir, Bjelanović Violeta, Bogavac Aleksandar, Bogavac Igor, Bogavac Jovanka, Bogavac Marko, Bogavac Cvele, Božović Vesko, Božović Vladan, Božović Gojko, Božović Goran, Božović Jelena, Božović Maja, Božović Milisav, Božović Radan, Bojović Mišo, Brakočević Vukosav, Brakočević Miloš, Brakočević Nemanja, Vešović Novak, Vukićević Dragoslav, Golubović Željko, Dabetić Branko, Dabetić Vukomir, Deletić Borivoje, Dobrašinović Vujadin, Dobrašinović Vukajlo, Dobrašinović Milena, Dragojević Vanja, Dragojević Veselin, Đukić Vesko, Đukić Marijan, Đukić Radoš, Đurišić Aleksa, Đurišić Dragan, Đurišić Dragiša, Živković Goran, Živković Milonja, Živković Radojica, Zečević Branko, Zečević Dragan, Zečević Milovan, Zečević Mirjana, Ivanović Vida, Ivović Perica, Jelić Zoran, Jovančević Aleksandra, Jovančević Milutin, Joksimović Ivana, Joksimović Jovana, Kastratović Darko, Kiković Vesna, Kiković Goran, Kiković Miloš, Kićović Milinko, Kljajić Duško, Kljajić Milivoje, Kljajić Miro, Knežević Budimir, Knežević Vesna, Labović Nemanja, Labudović Vlajko, Lekić LJiljana, Lutovac Boban, Lutovac Radojko, Malević Darko, Marjanović Dušan, Marsenić Đorđije, Maslovarić Miomir, Merdović Ivan, Mijović Aleksandar, Mijović Božo, Miković Zorica, Miković Radosav, Milović Jelena, Mitrović Sveto, Mihajlović Blagoje, Mihajlović Dijana, Mihajlović Zorica, Nikolić Zoran, Nišavić Mijajlo, Nišavić Milica, Novović Budimir, Obadović Boris, Obadović Lidija, Obadović Marjan, Obradović Aleksandra, Obradović Vesko, Ojdanić Miladin, Otašević LJiljana, Otašević Miomir, Pajković Branislav, Pajković Danica, Pajković Jelena, Pajković Petar, Pantović Vujadin, Pantović Ivana, Piper Branislav, Radunović Aleksandra, Rajković Snežana, Raković Anđela, Raković Vukašin, Raković Miloš, Rakočević Aleksandra, Ralević Nena, Rmuš Radovan, Savić Mladenko, Savić Sonja, Senić Marinko, Tmušić Miladin, Todorović Vuko, Tomović Ranka, Tomović Slavko, Trifunović Vuko, Trifunović Miličko, Trfunović LJubiša, Ćeranić Slobodanka, Ćorac Dragan, Ćorović Mladen, Folić Violeta, Folić Vladan, Cikić Jole, Čubrović Dušan, Šarić Blagoje, Šekularac Danijela, Šekularac Kata, Šćekić Andrijana, Šćekić Vujadin, Šćekić Vukosav, Šćekić Darko, Šćekić Dragoljub, Šćekić Željko, Šćekić Jelena, Šćekić Milan, Šćekić Predrag, Šćekić Stefan.