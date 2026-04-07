Na javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika prijavila su se četiri kandidata, objavio je danas skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Kandidati koji su se prijavili na javni poziv su: Bojana Franović Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić.

Javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta raspisan je 12. marta ove godine, u skladu sa Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama.

Za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika može biti biran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva kao advokat, notar, profesor pravnih nauka ili na drugim pravnim poslovima i uživa lični i profesionalni ugled, te da nije osuđivan za krivična djela koja čine sudije nedostojnim za vršenje sudijske funkcije, pišu Vijesti.

Popunjavanje Sudskog savjeta jedan je od ključnih uslovaza zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima Crne Gore sa EU, koji se odnose na vladavinu prava.