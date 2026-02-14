Opština tvrdi da je sve po zakonu, Uprava za zaštitu kulturnih dobara traži hitan prekid radova
Kompanija „Carine“ dostavila je kompletnu zakonom propisanu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje kupališta u Baošićima, nakon čega joj je dozvola sredinom januara izdata u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, kazao je za „Vijesti“ sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš.
On tvrdi da su u postupku ispoštovane sve procedure – od ugovora o zakupu morskog dobra, saglasnosti nadležnih preduzeća i Agencije za zaštitu životne sredine, do revidovanog glavnog projekta, pišu Vijesti.
Međutim, Uprava za zaštitu kulturnih dobara naložila je 11. februara hitnu obustavu radova, navodeći da se zahvat izvodi u UNESCO zaštićenoj zoni područja Kotora, bez pribavljenih konzervatorskih uslova. Kompanija „Carine“, u vlasništvu biznismena Čeda Popovića, započela je nasipanje i betoniranje plaže ispod budućeg hotela u Baošićima.
Popović je kazao da rješenje o zabrani nijesu primili i da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju, uključujući građevinsku dozvolu Opštine Herceg Novi i saglasnosti Morskog dobra. Istakao je da se radi o uređenju postojeće plaže i da, prema njihovim informacijama, prostor nije pod zaštitom kulturnih dobara, pišu Vijesti.
Velaš navodi da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dostavila konzervatorske uslove u zakonskom roku, zbog čega je primijenjena odredba prema kojoj se smatra da su saglasni sa planskim dokumentom. Takođe je istakao da u izvještaju UNESCO misije, koja je prošle godine boravila u Crnoj Gori, nema pomena projekata u Herceg Novom kao prijetnje kulturnoj baštini.
Iz Uprave su, međutim, naveli da projekat plaže nije postojao u vrijeme posjete UNESCO-a i da bez obzira na plansku dokumentaciju mogu zahtijevati dodatne studije procjene uticaja.
Kako prenosi portal Vijesti kompanija „Carine“ ima pravo žalbe Ministarstvu kulture i medija u roku od 15 dana, ali žalba ne odlaže izvršenje rješenja o obustavi radova.