Opština tvrdi da je sve po zakonu, Uprava za zaštitu kulturnih dobara traži hitan prekid radova

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Kompanija „Carine“ dostavila je kompletnu zakonom propisanu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za uređenje kupališta u Baošićima, nakon čega joj je dozvola sredinom januara izdata u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, kazao je za „Vijesti“ sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš.

On tvrdi da su u postupku ispoštovane sve procedure – od ugovora o zakupu morskog dobra, saglasnosti nadležnih preduzeća i Agencije za zaštitu životne sredine, do revidovanog glavnog projekta, pišu Vijesti.

Međutim, Uprava za zaštitu kulturnih dobara naložila je 11. februara hitnu obustavu radova, navodeći da se zahvat izvodi u UNESCO zaštićenoj zoni područja Kotora, bez pribavljenih konzervatorskih uslova. Kompanija „Carine“, u vlasništvu biznismena Čeda Popovića, započela je nasipanje i betoniranje plaže ispod budućeg hotela u Baošićima.

Popović je kazao da rješenje o zabrani nijesu primili i da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju, uključujući građevinsku dozvolu Opštine Herceg Novi i saglasnosti Morskog dobra. Istakao je da se radi o uređenju postojeće plaže i da, prema njihovim informacijama, prostor nije pod zaštitom kulturnih dobara, pišu Vijesti.

Velaš navodi da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dostavila konzervatorske uslove u zakonskom roku, zbog čega je primijenjena odredba prema kojoj se smatra da su saglasni sa planskim dokumentom. Takođe je istakao da u izvještaju UNESCO misije, koja je prošle godine boravila u Crnoj Gori, nema pomena projekata u Herceg Novom kao prijetnje kulturnoj baštini.

Iz Uprave su, međutim, naveli da projekat plaže nije postojao u vrijeme posjete UNESCO-a i da bez obzira na plansku dokumentaciju mogu zahtijevati dodatne studije procjene uticaja.

Kako prenosi portal Vijesti kompanija „Carine“ ima pravo žalbe Ministarstvu kulture i medija u roku od 15 dana, ali žalba ne odlaže izvršenje rješenja o obustavi radova.