Prema njegovim riječima, po svim istraživanjima javnog mnjenja parlamentarna opozicija u Nikšiću ima većinu i nikome ko ne živi u gradu pod Trebjesom neće dozvoliti da utiče na izbornu volju građana Nikšića.

Izvor: DPS Internet Tim

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić je Područnoj jedinici Ministarsva unutrašnjih poslova (MUP) u Nikšiću, u svojstvu građanina, dao izjavu i predao spisak od 206 birača za koje osnovano sumnjaju da su upisani u birački spisak Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te da suprotno zakonu ostvaruju biračko pravo u dvije države.

"Očekujemo od nadležnih organa da po informaciji koju smo dostavili, postupe u najhitnijem roku, i da nas o tome obavijeste. Želim da napomenem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao organ nadležan za vođenje biračkog spiska, moralo po službenoj dužnosti da provjeri navode o iskazanoj sumnji da 200 lica ostvaruje biračko pravo u Trebinju i Nikšiću nezakonito, a ne da se politikantskim izjavama istrčava da je riječ o špekulacijama", kazao je Nikolić, nakon predaje pomenutog spiska, pišu Vijesti.

"I zato želimo da poručimo svim ljudima koji se pripremaju da dođu u Nikšić na dan izbora, a nemaju za to zakonski osnov da to ne rade i da ostanu u svojim kućama, a da Nikšićanima ostave pravo da odlučuju ko će upravljati njihovom kućom”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima ,nemaju pouzdanu informaciju kada su birači upisani, ali to uopšte, kako je rekao, nije informacija koja je relevantna u ovom trenutku.

“Ono što je relevantno i ono što treba da zabrine svakog građanina je da li postoje lica u biračkom spisku koja su nelegalno upisana. A to znači da po tom osnovu imaju dva mjesta prebivališta. Ne možete imati dva mjesta prebivališta i ne možete glasati u dvije različite države po tom osnovu. To je ono što je za nas u ovom trenutku presudno važno i zbog toga smo pokrenuli ovu inicijativu”, istakao je i dodao da to nije konačan broj.

“Kada se otvore neki drugi birački spiskovi u Republici Srpskoj, počev od Bileće, Gacka i Foče, naći će se tu još puno duplo upisanih birača ili onih fantomskih birača, koji sredstveno izbornom turizmu koriste svoja biračka prava u više različitih država”.

Očekuje da se nadležni u najhitnijem roku oglase po tom pitanju.

"Oni nas uvjeravaju kako su nikad bolji odnosi i sa Srbijom i sa Republikom Srpskom, pa hajde onda da im vjerujemo i da vjerujemo da će u međunarodnoj razmjeni pribaviti sve potrebne informacije, a onda pokrenuti postupak brisanja ljudi koji su nelegalno upisani u birački spisak Crne Gore. Mi smo i u susret ovom premijerskom satu i poslaničkim pitanjima ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću postavili pitanje koliko postupaka je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo što po sobstvenoj inicijativi, što po prijavama drugih subjekata ili nevladinih organizacija, kad je u pitanju brisanje lica koja su nelegalno upisana u birački spisak Crne Gore. Na to pitanje do danas nijesmo dobili odgovor, jer su i odgovor na to pitanje odlučili da prolongiraju nakon izbora u Nikšiću”, kazao je Nikolić, prenose Vijesti.

Smatra da je jučerašnjom reakcijom Ministarstvo unutrašnjih poslova ili vođstvo tog resora za sebe preuzelo neke nadležnosti koje mu ne pripadaju i dalo političke kvalifikacije o navodima koji su izneseni bez prethodne provjere.

"Kao odgovorni ljudi želimo da vjerujemo da će institucije države Crne Gore ipak ovoga puta dati određeni doprinos u tom pravcu. U svakom slučaju, još jednom apelujemo na sve koji ne žive u Nikšiću i ne žive u Crnoj Gori da tog dana ostanu u svojim kućama i da ostave Nikšićanima da odlučuju o svojoj sudbini”, poručio je Nikolić.

Na pitanje "Vijesti" kako će reagovati ako se utvrdi da su birači iz druge države već u Crnoj Gori i prije 2020. godine ostvarivali biračko pravo, Nikolić je kazao da je važno sa aspekta zakonitosti utvrditi kad su upisani, ali da je, s druge strane, to pitanje upitno i relevantno.

"Zato što i ovi ljudi koji su danas nezakonito u biračkom spisku Crne Gore su u jednom trenutku priložili odgovarajuću zakonsku dokumentaciju koja im je omogućila da se nađu u biračkom spisku. Ali vi tada nijeste mogli imati spiskove, odnosno dio biračkih spiskova iz Republike Srpske da biste uparili podatke i utvrdili da li ti ljudi po osnovu zakona koriste svoje glasačko pravo u Crnoj Gori. Sad imamo te informacije, zašto ih nijesmo mogli imati do 2020. mislim da nije teško da pretpostavimo. Zato što je očigledno da ti ljudi koji u izbornom turizmu dolaze iz Republike Srpske i Srbije da glasaju u Crnoj Gori, pa valjda imaju interes da glasaju za onoga koji ih organizuje, jer je ovdje riječ o organizovanom poslu i organizovanom dolasku birača“, kazao je Nikolić.

To se, prema njegovim riječima, vidjelo kako izgleda kada su organizovani beogradski izbori i kada je Evropski parlament donio rezoluciju da se istraži izborni proces u Beogradu.

„Zašto? Zato što su ljudi autobusima dovoženi iz Republike Srpske i iz Crne Gore da učestvuju u izbornom procesu na kojem po zakonu ne bi imali prava“, rekao je Nikolić.

Na pitanje "Vijesti", kako očekuje brzu reakciju nadležnih, ako duže od dvije godine nijesu uspjeli da riješe pitanje tzv. domaćih izbornih turista u Šavniku, Nikolić je kazao da smatra da sve državne institucije treba da reaguju i omoguće građanima Šavnika da se izjasne na izborima koji nijesu završeni od oktobra 2022.

„Što se Šavnika tiče, postoji problem koji nije vezan samo za birački spisak. U Šavniku je problem što neki ljudi zaustavljaju izborni proces na dan izbora, lome kutije i onemogućavaju da se građani Šavnika koji su upisani u birački spisak Šavnika, izjasne na izborima“, istakao je Nikolić.