Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović informisao je članove Savjeta da će vrlo brzo biti organizovana evakuacija za te građane, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Trenutno oko 150 građana Crne Gore izrazilo je potrebu da bude evakuisano iz zemalja Zaliva zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

To je saopšteno nakon sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost.

"Ministar vanjskih poslova i ministar odbrane su dodatno članove Savjeta informisali o trenutnom stanju. Veoma je važno, prije svega za crnogorske građane, reći da Ministarstvo vanjskih poslova aktivno radi na evakuciji i pružanju pomoći i podrške svim crnogorskim državljanima koji se nalaze u zemljama koje su trenutno pogođene ovim sukobom. Prema njihovim informacijama, trenutno ima oko 150 građana Crne Gore koji su izrazili potrebu da budu evakuisani iz zemalja Zaliva. Ministar nas je uvjerio da će vrlo brzo i to biti urađeno", kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Dodao je i da su u telefonskom razgovoru koji su članovi Savjeta imali u toku sjednice sa ministrom energetike Admirom Šahmanovićem, dobili uvjerenje da građani ne treba da brinu, da je snabdijevanje naftnim derivatima stabilno i da se očekuje da će doći do određenih korekcija cijena.

"Ukazao sam predsjedniku Vlade na potrebu da se iskoriste svi mehanizmi kako bi se cijene goriva stabilizovale i kako naši građani ne bi osjetili teret poskupljenja", rekao je Milatović.

Na dnevnom redu sjednice Savjeta bile su i redovne aktivnosti ovog tijela.

"Danas smo donijeli i važne redovne odluke koje se tiču Vojske Crne Gore: usvojili smo Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore i odobrili učešće Vojske Crne Gore u okviru više međunarodnih vježbi i obuka za ovu godinu. Na taj način su međunarodne aktivnosti Vojske Crne Gore dobile odobrenje Savjeta za odbranu i bezbjednost. Takođe, danas smo donijeli odluku i o postavljenju, razrješenju i unapređenju pripadnika Vojske Crne Gore do čina kapetana, dok smo više činove ostavili za dodatnu detaljniju analizu između kabineta tri predsjednika", kazao je Milatović.

On je naveo da je dobro što se sjednica Savjeta napokon, nakon više mjeseci, održala i da je neophodno da se uspostavi redovnost, kako bi se donosile odluke i Vojska nesmetano funkcionisala.

"Dužnost i obaveza sva tri člana Savjeta je da se redovno odazivaju pozivima za sjednice i očekujem se da će u narednom periodu tako i biti, posebno imajući u vidu geopolitičke izazove sa kojima se svijet suočava", rekao je Milatović.