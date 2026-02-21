Evropski savez tvrdi da su prijevremeni izbori jedino rješenje za izlazak iz političke krize

Izvor: Skupština glavnog grada

Ovo su predviđanja više odborničkih klubova, a zvanične informacije očekuju se tokom naredne sedmice.

Izvjesno je da će se na sjednici naći predlog za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada. Inicijativa Evropskog saveza ima potreban broj za stavljanje na dnevni red, a da li će ona proći pitanje je razvoja političke situacije u narednih mjesec dana. Ukoliko inicijativa prođe, očekuju nas izbori do ljeta. Ukoliko ne prođe, naredna sjednica mora biti zakazana opet za tri mjeseca, a ako nakon šest mjeseci ne bude održana, izvjesno je uvođenje prinudne uprave. Dakle, prinudnu upravu možemo očekivati krajem godine.

Iz Evropskog saveza juče su saopštili da njihova inicijativa svakog dana dobija dodatnu potvrdu da su prijevremeni izbori jedino rješenje za izlazak iz krize.

„Da su vanredni izbori neophodni u što kraćem roku potvrđuje nastavak sukoba i nesuglasica koji se dešavaju unutar nekadašnje vladajuće većine. Ovih dana svjedočimo mimoilaženjima u odbjeglom dijelu vladajuće većine koja liče na političku korupciju ili ucjenu, to jest pokušaj rukovodstva grada da obezbijedi koji glas više u Skupštini Glavnog grada. Takođe, svjedočimo i sukobima unutar partija vladajuće većine, gdje se koplja lome oko toga ko će upravljati kasom Glavnog grada. Svima je jasno da ovi sukobi nijesu posljedica brige o interesima građana, već isključivo ličnih i partijskih interesa“, poručuju iz Evropskog saveza.

Kvorum za rad i odlučivanje parlamentu mora dati opozicija jer su, kako sada stoje stvari, odbornici Demokratske narodne partije rekli da oni neće učestvovati u radu. Biće posebno zanimljivo koja tačka dnevnog reda će biti inicijativa o skraćenju mandata. Ukoliko pojedine odluke ne dobiju potrebnu većinu u parlamentu, izvjesno je da će se opozicionoj inicijativi pridružiti još nekoliko ruku za glasanje o skraćenju mandata.

Kada je skraćivan mandat parlamentu u prošlom sazivu, u julu 2024. godine, insistirano je da to bude prva tačka i da se odmah nakon rasprave glasa o njoj. Potom je Skupština nastavila rad u tehničkom mandatu i donijela više odluka.

Na ovoj sjednici trebalo bi da se razmatra odluka o subvencionisanju produženih boravaka, za koju se zalaže i koju predlaže Pokret za Podgoricu.