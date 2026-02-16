Odbornici Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada potpisaće inicijativu Evropskog saveza za skraćenje mandata lokalnom parlamentu, potvrđeno je Vijestima iz te partije.

Izvor: Skupština glavnog grada

Oni su kazali da je u toku potpisivanje inicijative i da ju je za sada potpisalo pet odbornika DPS-a. Najavili su da će do kraja dana prikupiti sve neophodne potpise kako bi inicijativa bila uzeta u razmatranje.

Predstavnici Evropskog saveza su sredinom prošle sedmice održali konferenciju za medije tokom koje su tvrdili da su narušeni međupartijski odnosi u podgoričkoj vlasti onemogućili njeno dalje funkcionisanje. Kazali su i da su zato neophodni vanredni izbori u glavnom gradu.

Na pitanje novinara od koga očekuju podršku za ovu inicijativu, poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša je kazao da je njihova incijativa "način da se unormale politički procesi".

"Ovo što se desilo je samo završetak jednog kontinuiteta problema unutar većine. Mi smo danas ponudili nešto svim odborničkim klubovima, jer se politika vodi u vezi principa. Ako većina nema podršku u parlamentu, nema legitimitet da vrši vlast i nije mi jasno kako neko ko nema većinu u parlamentu misli da vrši vlast. Imamo jedan nevjerovatan fenomen - neko ko izgubi većinu, kaže da će predlagati odluke. Da li to znači da svako ko izgubi većinu i dalje bude na vlasti. Je li bolje da do juna 2027. budu na vlasti ljudi sa legitimitetom ili bez njega", pitao je Mugoša, prenose Vijesti.

Kazao je da, u tom smislu, očekuje podršku od svih.

Iz DNP-a, Slobodne Crne Gore, SNP-a i Demokrata u međuvremenu saopštili su da neće podržati ovu inicijativu.