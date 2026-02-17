"Smjena neodgovorne parlamentarne vlasti koja je izgubila legitimitet i koja je sama izazvala duboku političku i institucionalnu krizu i bacila Glavni grad na koljena je politički prioritet Stranke evropskog progresa", naglasili su oni.

Izvor: SEP

I odbornici Stranke evropskog progresa potpisaće inicijativu za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada.

To je upravo saopšteno iz pomenute partije.

Stoga, dodaju oni, podržavaju inicijativu o skraćenju mandata Skupštini Glavnog grada, "iako je ona došla bez konsultacija unutar opozicije, bez osjećaja da se nalazimo u stanju potrebe izgradnje opozicionog jedinstva - čiji bi cilj trebalo da bude ozdravljenje Podgorice i Crne Gore u cjelini".

"Mi smatramo da su izbori i sud građana najpošteniji izlaz iz sadašnjih dubioza u Glavnom gradu, što će u konačnom svakom političkom subjektu odrediti mjesto i značaj. Ako eventualno do toga ne dođe, SEP ostaje privržena svojim programskim ciljevima koji su se pokazali ljekovitim i u prošlom i u sadašnjem vremenu, spremna da do izbora bude korektivni faktor i akter drukčijeg političkog pristupa", zaključili su iz SEP-a.

Podsjetimo, inicijativu je najavio Evropski savez, a za sada je izvjesno kako će je, pored SEP-a, podržati i odbornici Demokratske partije socijalista u podgoričkom parlamentu.