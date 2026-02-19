Građanski pokret URA neće potpisati inicijativu Evropskog saveza za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada, ali će glasati za skraćenje mandata ukoliko dođe do glasanja, saopštio je za „Dan“ Miodrag Đuranović, odbornik.

Izvor: Skupština glavnog grada

Inicijativu za skraćenje mandata, zbog političke krize u Podgorici, 11. februara podnio je Evropski savez, a podršku su joj dali Demokratska partija socijalista i Stranka evropskog progresa. Da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru potrebno je 20 potpisa odbornika, a da bi se skratio mandat Skupštini Glavnog grada potrebno je da je glasa 30 odbornika, piše Dan.

,,Mi smo opozicija nepostojećoj vladajućoj većini i smatramo da nije dobro radila svoj posao za ovih godinu i par mjeseci. To misli i dobar dio „većine" otkazivanjem same podrške gradonačelniku Saši Mujoviću", navodi Đuranović.

Đuranović smatra da su izbori najpoštenije rješenje u ovoj situaciji i poručuje da je URA za takav rasplet.

,,Činjenično je stanje da vladajuća većina ne postoji. Demokratska narodna partija i Slobodna Crna Gora su uskratili podršku gradonačelniku i „pridružili" se opoziciji, ali ne i opozicionom djelovanju koje bi podrazumijevalo i skraćenje mandata Skupštini. Potpuno je nebitno sa kim ćemo glasati, ako smo opozicija. Naravno, nama je cilj da smijenimo vlast jer da smatramo da radi dobro i kvalitetno, podržali bi je ili čak i bili dio nje", poručio je Đuranović, javlja Dan.

Miodrag Đuranović poručuje da nisu zadovoljni koliko je u Podgorici urađeno u prethodnom periodu.

,,Od dosta obećanja nema ništa. Jasno je da je jedan od najvećih problema u Podgorici saobraćajni haos i po tom pitanju se apsolutno ništa nije promijenilo jer su gužve nikad veće. Ulica Vojisavljevića, tačnije njen prvi dio, daleko je od završetka koje je bilo predviđeno pred Novu godinu. Umjesto dječjeg igrališta i parka u Bloku 5 je nikao parking. Parking je nikao i na mjestu kasarne „Morača". Ništa još nema od izgradnje istočne tribine Gradskog stadiona, ništa od parka u Bloku 9… Daleko smo od zadovoljnih", kazao je Đuranović.