SEP je juče na mreži “Iks” objavio da još formalno nije dobio inicijativu, i da će se, kad je prime, odrediti.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Predlog opozicionog Evropskog saveza za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada podržala je juče Demokratska partija socijalista (DPS), pa će on ući u proceduru. Ostatak podgoričke opozicije još se ne izjašnjava da li će dati potpise.

“Vijestima” su juče iz DPS-a potvrdili da će do kraja (tog) dana prikupiti potpise. Evropski savez predstavljaju tri odbornika, a DPS 19, pa dva politička subjekta imaju neophodnih 20 potpisa da bi se inicijativa mogla naći na dnevnom redu.

Iz Stranke evropskog progresa (SEP su juče kazali da će danas odlučiti o tome hoće li parafirati inicijativu, dok su iz Građanskog pokreta URA prethodno saopštili da će održati sastanak na kome će se odrediti, ali on, prema saznanjima “Vijesti”, još nije organizovan.

SEP je juče na mreži “Iks” objavio da još formalno nije dobio inicijativu, i da će se, kad je prime, odrediti.

“Činjenica je da ta inicijativa nema većinsku podršku”, naveli su, poručujući da bi bilo “najpoštenije da mandat bude vraćen građanima i da budu raspisani izbori”.

Iz SEP-a su na “Iksu” saopštili da je komentar predstavnika Evropskog saveza Nikole Zirojevića o “moguće ‘odbjeglom’ odborniku” SEP-a - “nekorektan i infantilan”. Zirojević je nedavno poručio predsjedniku SEP-a Dušku Markoviću da ne bi bio prvi put da neki odbornik “odbjegne” od svoje partije.

Predstavnici Evropskog saveza najavili su podnošenje inicijative sredinom prošle sedmice, poručujući da su narušeni međupartijski odnosi u podgoričkoj vlasti onemogućili njeno dalje funkcionisanje i da su zato neophodni vanredni izbori.

Inicijativa, kako su “Vijesti” pisale, nema većinu za izglasavanje.

Skupština Glavnog grada ima 59 odbornika. Vladajuću većinu, do nedavnih odluka Slobodne Crne Gore i Demokratske narodne partije (DNP) da izađu iz nje, činio je 31 odbornik: savez Pokret Evropa sad - Demokrate ima 14 predstavnika, partije bivšeg Demokratskog fronta (čiji je dio DNP) s manjim partnerima imaju 13 odbornika, a Pokret za Podgoricu četiri.

Izlaskom Slobodne koja ima jednog odbornika, a onda i DNP-a koji ima četiri, vladajuća koalicija “pada” na 26 predstavnika, i mora da potraži podršku najmanje četiri iz opozicije da bi “preživjela”.

DNP je prije desetak dana napustio državnu vlast i vladajuću koaliciju u Podgorici. Tome je prethodilo odbijanje Vlade da podrži njihove zahtjeve o rješavanju identitetskih pitanja. Uz to, DNP je tražio i dijalog o, za njih spornoj, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Kriza vlasti u Glavnom gradu počela je zbog pitanja kolektora.

Slobodna je napustila vlast nakon što je Dajković suspendovan jer je u toku radnog vremena bio na protestu u Botunu.