Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević na društvenoj mreži X napisao je da je predsjednik Jakov Milatović dosljedan jedino oko KFC-a.
“Izgleda se disocijativni poremećaj identiteta kod Nj. E. KFC predsjednika ne ogleda samo u vraćanju, pa potpisivanju zakona. Šta bi Jakov, ministar ekonomije, rekao Jakovu, predsjedniku države”, upitao je Zirojević.
Šta bi Jakov, ministar ekonomije, rekao Jakovu, predsjedniku države?
Izgleda je jedino oko KFC-a dosljedan. pic.twitter.com/WAX4GnKWcb