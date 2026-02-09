Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević na društvenoj mreži X napisao je da je predsjednik Jakov Milatović dosljedan jedino oko KFC-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Izgleda se disocijativni poremećaj identiteta kod Nj. E. KFC predsjednika ne ogleda samo u vraćanju, pa potpisivanju zakona. Šta bi Jakov, ministar ekonomije, rekao Jakovu, predsjedniku države”, upitao je Zirojević.