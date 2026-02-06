Za inicijativu nije bilo dovoljno podrške, odnosno predlog je odbijen sa 19 glasova protiv.

Inicijativa za skraćenje mandata Skupštini opštine Kotor, koju je podnijela opozicija, nije usvojena na današnjem zasijedanju lokalnog parlamenta.

Za inicijativu nije bilo dovoljno podrške, odnosno predlog je odbijen sa 19 glasova protiv, prenosi radio Kotor.

Inicijativu je potpisalo 11 odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Evropskog saveza i Hrvatske građanske inicijative, što čini trećinu ukupnog broja odbornika u kotorskoj Skupštini.

Iz Kluba odbornika DPS-a ranije su naveli da su inicijativu za raspuštanje lokalnog parlamenta pokrenuli zbog, kako tvrde, grubog i očiglednog kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se, prema njihovim riječima, ogleda u tome što predsjednik opštine nije izabran u zakonom propisanom roku.

DPS tvrdi je da je lokalni parlament, konstituisan krajem decembra, trebalo da u roku od mjesec izabere predsjednika Opštine, dok prvi čovjek Kotora Vladimir Jokić (Demokrate) kaže da nije nastupio nijedan od uslova da bi trebalo da se glasa opet o tome.

Pravnici s kojima su "Vijesti" razgovarale rekli su ove sedmice da je u Kotoru nastala pravna zavrzlama i da je tačno da Jokiću, koji je na funkciju ponovo izabran prije skoro godinu, mandat traje četiri godine, ali da je tačno i da se predsjednik opštine bira najkasnije u roku od 30 dana od konstituisanja Skupštine opštine (SO).

To sve propisuje Zakon o lokalnoj samoupravi u članovima 55 i 56. Prema članu 55, predsjednik opštine bira se na četiri godine, dok član 56 predviđa da se on bira najkasnije u roku od 30 dana od konstituisanja SO, te da, ako se to ne desi, lokalni parlament, na predlog Vlade ili trećine odbornika, donosi odluku o skraćenju svog mandata.

Jokića je za čelnika Kotora izabrao stari saziv SO 6. marta prošle godine, zbog blokade lokalne samouprave koja je uslijedila nakon nezavršenog izbornog procesa. Nakon rješavanja ustavnih žalbi i proglašenja rezultata lokalnih izbora, novi saziv kotorskog parlamenta konstituisan je 23. decembra 2025.