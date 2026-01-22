Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares pozvao je Evropsku uniju da integriše svoje vojne snage u zajedničku vojsku bloka kako bi se odvraćale prijetnje.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Španija poziva Evropsku uniju da krene ka formiranju zajedničke vojske bloka kao sredstvo odvraćanja, rekao je u srijedu za Rojters španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares, uoči dana sastanaka u Davosu.

Region bi se, kako je rekao, prvo trebao fokusirati na objedinjavanje svojih opipljivih kapaciteta kako bi se pravilno integrisala odbrambena industrija, a zatim na mobilizaciju koalicije voljnih.

Zabrinutost oko toga da li bi evropski građani bili spremni za vojno okupljanje predstavlja "legitimnu raspravu", ali je mogućnost formiranja kritične mase veća na nivou bloka nego na nacionalnom nivou.

"Zajednički napor bi bio efikasniji od 27 odvojenih nacionalnih vojski", rekao je Albares.

Ove izjave dolaze uoči vanrednog sastanka lidera EU kasnije u četvrtak u Briselu, na kojem će se koordinisati zajednički odgovor na prijetnje američkog predsjednika Trampa da će kupiti ili anektirati Grenland.

Portparol savjeta je kasno u srijedu potvrdio da će se sastanak ipak održati, uprkos Trampovoj objavi na društvenim mrežama da su on i generalni sekretar NATO-a Mark Rute "formulisali okvir sporazuma".

Albares je, govoreći nakon sastanka u Delhiju u srijedu sa svojim indijskim kolegom Subrahmanjamom Džaišankarom, koji je uključivao razgovore o produbljivanju odbrambenih veza, naglasio da namjera takve vojske nije zamjena za NATO, naglašavajući važnost transatlantskog saveza.

"Ali moramo pokazati da Evropa nije mjesto koje će dopustiti da bude prisiljeno vojno ili ekonomski", rekao je Albares.

Njegov stav ostao je nepromijenjen uprkos tome što je Tramp ublažio prijetnje u vezi sa Grenlandom nakon razgovora sa Ruteom, rekao je visoki zvaničnik, dodajući da je Španija "zadovoljna što je otvoren put za dijalog u okviru NATO-a, ako se taj put potvrdi".

Koncept integracije nacionalnih vojnih snaga u nadnacionalnu evropsku vojsku prvi put je predložen 1951. godine kako bi se suprotstavio Sovjetskom Savezu i osiguralo da ponovno naoružavanje Njemačke ne ugrozi njene susjede, ali je 1954. godine odbijen u francuskom parlamentu.

"Ideja o evropskoj odbrani bila je dio samog stvaranja EU. Na mojoj je generaciji da završi ovaj zadatak", rekao je Albares.