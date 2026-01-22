On je, u vezi sa situacijom o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, rekao da odluke lokalne zajednice ne mogu biti obavezujuće za Vladu i Glavni grad.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je za TV Vijesti kako smatra da neće biti nove koalicije na lokalnom nivou, a kaže i da nije pobornik toga.

Mujović je, rekao da će poštovati stav Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića, kakav god taj stav bio.

On je to rekao na pitanje očekuje li da DNP napusti vlast u Podgorici i da li Glavni grad očekuju vanredni izbori ako se to desi, ili će se situacija riješiti na drugi način.

“Nove koalicije smatram da neće biti, niti sam pobornik toga. Zašto? Zato što treba izaći na izbore, pa onda narodu svome reći i objasniti koja je to vaša politička platforma i koji su to vaši potencijalni koalicioni partneri. Mi smo imali izbore gdje smo predstavili to i sada praviti određeni ‘bajpas’, odnosno nekakvu vrstu ‘salta mortale’ u datom momentu, nije upitno”, kazao je Mujović.

On je, u vezi sa situacijom o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, rekao da odluke lokalne zajednice ne mogu biti obavezujuće za Vladu i Glavni grad.

Stanovnici Zete su se u decembru, na lokalnom referendumu, izjasnili da su protiv gradnje tog postrojenja, dok je Skupština opštine Zeta danas usvojila odluku o zabrani gradnje postrojenja u Botunu.

U emisije je navedeno da su protesti nakratko bili preseljeni u Podgoricu, da bi se demonstranti ponovo vratili u Botun gdje, kažu, imaju namjeru da izvrše pritisak direktno na izvođača.

Mujović je rekao da to nije dobra poruka i da su potrebni “hladna glava i deeskalacija, a ne dodatno podgrijavanje atmosfere i stvaranje neprirodnog animoziteta između stanovnika Podgorice i Zete”.

Smatra da su njegova prava i integritet veoma ugroženi.

“Ako pročitate izjave gospodina Kneževića o meni, o tome da sam korumpiran, da su mi Turci dali neki novac, da su mojoj supruzi otvorili butik u Budvi, mislim da je to prilično derogirajuće za mene. Ali, ne pada mi na pamet da idem putem osvete, da prljavštinom uzvraćam na prljavštinu”, poručuje.

Na pitanje zašto smatra da ga i dalje podržavaju oni koji ga optužuju da je korumpiran i očekuje li da mu možda “izmaknu stolicu” u vlasti, Mujović je rekao da treba praviti razliku između Kneževića s jedne, i odbornika DNP-a u Podgorici i članova rukovodstva Glavnog grada koji dolaze iz te partije s druge strane.

“Što se tiče odbornika, konkretno gospodina Vladimira Bulatovića, Ivane Mašković, Ranka Milića, mogu da kažem da su bili sjajni članovi tima. S druge strane, partijski lider je član tima koji se zove Vlada Crne Gore ili vladajuća koalicija. Ali, taj gospodin, iako je član tog tima, ne igra za taj tim, nego sve čini da taj tim sve gore izgleda na terenu. Taj gospodin Knežević spotiče svoje saigrače, sve čini da njegov tim ne postigne gol”, kaže Mujović.

Na konstataciju da iz svega što je rekao Mujović prepoznaje neku drugu pozadinu dešavanja u Botunu, odgovorio je:

“Ako je Vaše pitanje usmjereno u pravcu da li postoji neki strani uticaj, neko strano miješanje, bez ikakvog okolišanja mogu reći da to prepoznajem i da vidim to. Vidjeli ste izjave gospodina (predsjednika Srbije Aleksandra) Vučića i njegovih partijskih kolega, takođe, koje ističu da ne treba da se gradi postrojenje u Botunu”, rekao je gradonačelnik Podgorice.

Kaže i da je komentarisanje situacije u tuđem dvorištu “pomalo stvar nepristojnosti ili bolje reći vaspitanja”.

“Imam i ja svoj stav u vezi sa studentskim protestima, litijumom, o nadstrešnici u Novom Sadu, gradu gdje je gradonačelnik bio gospodin Vučević, koji meni preko Tvitera ponešto tako poručuje, i premijeru Spajiću, ali, ne pada mi na pamet da ih ja učim i prosvjećujem”, jasan je on.

Podsjetio je na riječi Vučića da su postrojenja u Nišu i Kragujevcu najveći iskorak Srbije, da je to put ka “čistoj Srbiji”, a tehnologija tih postrojenja je, tvrdi Mujović, neuporedivo gora nego tehnologija u Botunu.

“Onda se postavlja pitanje – čemu ta priča i da li je to dosljedno njegov stav i u jednoj i u drugoj situaciji”, kazao je.

Kaže da je tehnologija za postrojenje u Botunu mnogo savremenija.

“U Nišu i Kragujevcu se mulj tretira na način da se bukvalno suši. Zamislite tu količinu mulja, mimo spalionice, koje ‘prostrete’ po nekoj livadi i tako sušite. Zamislite da smo tu tehnologiju predstavili u Botunu, kakve bi reakcije – s pravom – bile, a kakve su danas”, navodi.

Komentarišući poziv da se “zakune pred ikonom” mještanima da im spalionica neće nanuditi, Mujović je rekao da nema rezervnu državu i da je za svoj narod “sve spreman”.

“Ali, ja bih ovdje više volio da se kunemo u nauku i naučna istraživanja i ono što ja znam sa stručnog aspekta o tom procesu. Što se tiče vjere i religije, ne bih da to zloupotrebljavamo i da koristimo kad kome kako treba”, poručio je.

Mujović je rekao da je “apsolutna neistina” da je pokušao da korumpira mještane Botuna tako što im je, kako tvrde pojedini predstavnici Opštine Zeta, nudio podizvođačke radove na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

“Volio bih da podizvođači iz Zete rade sve radove u Botunu. Ali, sve ja na tenderima, sve su javni pozivi i ko to može garantovati? Famoznom sastanku su prisustvovali direktor policije Lazar Šćepanović, čelni čovjek Odjeljenja bezbjednosti Podgorica gospodin Bašanović. Ako sam uspio tako nešto da obećam pred njima i oni na to žmure, onda smo u velikom problemu”, dodaje.

Kazao je da želi da se na svaki mogući način pomogne mještanima Botuna i Zete, ali u zakonskim okvirima.

Na pitanje ima li novca za sanaciju bazena crvenog mulja i hoće li se realizovati to obećanje, Mujović je rekao da “apsolutno hoće”, podsjetivši da je budžetom Vlade predviđeno zaduženje od 32 miliona eura za tu namjenu.

Upitan kada bi trebalo početi s tim procesom, kazao je da sa sanacijom treba da se krene istog momenta kad počnu i radovi na postrojenju.

Mujović je rekao da bi volio da je više mehanizacije na gradilištu u Botunu, ali da nema moć i mogućnost da izvođaču radova nametne dinamiku rada.