Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore preporučilo je da se zbog pogoršane bezbjednosne situacije do daljnjeg izbjegavaju putovanja u Iran, dok se građanima koji se već nalaze u toj zemlji savjetuje da razmotre njen napuštanje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore saopšteno je da su građanima uputili preporuku da se do daljnjeg uzdrže od putovanja u Iran, imajući u vidu pogoršanu bezbjednosnu situaciju u toj zemlji. Građanima Crne Gore koji se već nalaze u Iranu savjetovano je da, u skladu sa ličnom procjenom i realnim mogućnostima, razmotre odlazak iz te države, uz striktno poštovanje važećih bezbjednosnih smjernica i uputstava nadležnih institucija.

Kako su naveli iz resora na čijem je čelu Ervin Ibrahimović, Ministarstvo kontinuirano prati razvoj situacije u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima, te će javnost blagovremeno obavještavati o svim okolnostima koje mogu biti od značaja za bezbjednost crnogorskih državljana.

U Iranu su krajem decembra izbili uglavnom mirni protesti, koje vlasti pokušavaju da uguše nasilnim sredstvima, a prema zvaničnim podacima broj poginulih porastao je na oko 2.000. Tenzije su dodatno pojačane posljednjih dana, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u utorak nagovijestio mogućnost američke akcije protiv iranskog režima.

Sjedinjene Američke Države su u srijedu povukle dio osoblja i letjelica iz vazdušne baze Al Udeid u Kataru, koja predstavlja regionalno sjedište američke vojne komande i u kojoj je raspoređeno oko 10.000 vojnika, što je dodatno podstaklo spekulacije o mogućem skorom napadu na Teheran. Ipak, kasnije tokom dana Tramp je izjavio da je dobio uvjeravanja da su iranske vlasti obustavile ubijanje demonstranata i da ne postoje planovi za pogubljenja.