Milan Knežević kazao je da ga je zvao Ranko Krivokapić telefonom i obavijestio da podnosi neopozivu ostavku na funkciju savjetnika ministra vanjskih poslova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Onako, kako samo on to umije, dirljivo ali odlučno, prosto ali otmjeno, obrazložio mi je da on ne može biti u istoj vladi sa poštovaocima Ravnogorskog pokreta, poklonicima Vladimira Putina, agenturom Velike Srbije i Srpske pravoslavne crkve i da će sve plate i dnevnice koje je primio od 16. decembra 2024. do danas vratiti u budžet", napisao je Knežević X-u, piše RTCG.

Milan Knežević kaže da ga je zamolio ga je da o njegovoj odluci obavijesti premijera Milojka Spajića i crnogorsku javnost što on čini ovom prilikom.

"Možemo da ga volimo ili ne, ali ovaj njegov čin zaslužuje poštovanje. Ovako radi pravi patriota koji za vrijeme intoniranja himne drži ruku na srcu", istakao je Knežević.