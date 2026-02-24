Ročište pred beranskim Osnovnim sudom protiv okrivljenih Nikole Raičevića i Milića Ralevića u slučaju "Gornje Zaostro" opet je odgođeno, ovog puta jer je Raičević tražio izuzeće sudije, predsjednika te institucije, Ivana Došljaka.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Raičević i Ralević sumnjiče se da su 8. avgusta prošle godine u beranskom selu Gornje Zaostro pokušali prijetnjom da prinude fotoreportera "Vijesti" Borisa Pejovića da izbriše fotografije uklanjanja spomenika ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću.

Raičević je danas sudiji Došljaku predao zahtjev za izuzeće, a kao razlog je naveo navodni sukob sudije i Raičevićovog oca, koji je zaposlen u beranskom Osnovnom sudu, pišu Vijesti.

O tom zahtjevu odlučiće predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju.

Pejović je povodom toga istakao da ne može biti slučajnost da se suđenje, tj. glavni pretresi, odgađaju u kontinuitetu.

"Ako je imalo potrebe za tim izuzećem, istog je trebalo tražiti odmah kad je okrivljeni Raičević saznao za navodni razlog za izuzeće sudije, iz čega se izvodi zaključak da je u pitanju klasična opstrukcija vođenja krivičnog postupka", ocijenio je Pejović.

Ovo je peti put da je ročište u ovom postupku odgođeno (dva puta u decembru prošle godine, jedan put u januaru i jednom u februaru), a razlozi tih odgađanja su bile navodne bolesti okrivljenih, ali i njihovih branilaca.

Pred Osnovnim sudom u Beranama vode se dva odvojena postupka zbog incidenta u Gornjem Zaostru, kada je grupa mještana napala fotoreportere "Vijesti" i "Pobjede", Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića. Oni su tog dana izvještavali o uklanjanju spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Prvi postupak počeo je 13. oktobra protiv Danka Femića, koji je optužen za krivično djelo prinuda na štetu fotoreportera.

Drugi postupak, u kojem se Nikola Raičević i Milić Ralević terete za isto krivično djelo, trebalo je da počne 5. decembra. Međutim, ročište je tada odloženo zbog nepojavljivanja okrivljenog Ralevića. Naredno ročište takođe je odgođeno zbog izostanka njegovog branioca, prenose Vijesti.