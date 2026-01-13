On je kazao da bi bio neozbiljan, ukoliko bi reagovao na bilo koji drugi načim osim smjene.

Ukoliko Disciplinska komisija Vlade Crne Gore utvrdi odgovornost rukovodioca Službe za građane Vladislava Dajkovića, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović će ga smijeniti.

To je, odgovarajući na pitanje novinara TV “Vijesti”, potvrdio gradonačelnik Glavnog grada.

Mujović je juče saopštio da je donio odluku o pokretanju disciplinskog postupka protiv Dajkovića zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

"Dakle, mislim da sam vrlo jasan. Da sam spreman za bilo kakvo kalkulanstvo, ja ovaj disciplinski postupak i suspenziju ne bih pokretao", rekao je Mujović.

Prema jučerašnjem saopštenju Glavnog grada, odluka je donesena 12. januara ove godine, na osnovu člana 137 Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je kao teža povreda službene dužnosti definisano neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje službenih obaveza.

Kako piše u odluci, disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da Dajković 31. decembra 2025. godine, u toku radnog vremena, nije izvršavao svoje službene obaveze, odnosno da je nesavjesno i nemarno vršio službenu dužnost, na način što je prisustvovao protestnom skupu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada Podgorice – Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji u naselju Botun.

Mujović je rekao i da je zadovoljan kako teku radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda u zetskom selu Botun.

“I dalje tvrdim da smo u Botunu i sa Botunom svi pobjednici”, kazao je za Vijesti.

On je kazao da je pravo mještana tog sela na protest osnovno i da ne može biti osporeno. Mujović je, međutim, naglasio da postoje pravila protesta. Podsjetio je da nema odstupanja od trenutne lokacije, dodajući da je spreman da “pojača garancije obećane Botunjanima”.

Kazao je i da razgovor o izmještanju lokacije kolektora “izgubljeno vrijeme”.

