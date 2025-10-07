Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, njegovi saradnici i više čelnika gradskih preduzeća danas su devet sati raspravljali i odgovarali na 70 pitanja odbornika.

Izvor: Skupština glavnog grada

Zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje, prekinuta je sjednica Skupštine Glavnog grada pa će se odbornici o pet tačaka dnevnog reda (izmjenama Poslovnika, Statuta Skupštine Glavnog grada, radnom vremenu sa strankama u Komunalnoj policiji, kao i više izbora i imenovanja) naknadno izjasniti.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, njegovi saradnici i više čelnika gradskih preduzeća danas su devet sati raspravljali i odgovarali na 70 pitanja odbornika, pišu Vijesti.

Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac kazao je da se unaprijed znalo ko će biti na čelu "Zelenila".

"Svaka čast Pokretu Evropa sad (PES), Milojku Spajiću i Saši Mujoviću, jer su još jednom Jakova Milatovića preveli žednog preko vode. Znamo da je bila politička ucjena da se dodijeli još pola miliona eura predsjedništvu. To nešto je Novica Vuković problematizovao", istakao je Klikovac.

On je kazao da će problemi u vlasti nastaviti da se dešavaju, dodajući da je jedan od novijih primjera toga moguća smjena direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Stojana Sjekloće.

Prema njegovim riječima vlast ima "dobro imenovanje za Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice".

"Želimo da nekom ko se do sad pokazao odgovoran u svom poslu, da se sa njim mogu graditi kvalitetni radni odnosi, da damo mogućnost da u narednom periodu pokaže svoje rezultate. Mi ćemo na osnovu njih donijeti stav i imati kritiku", rekao je.

Šef kluba odbornika Pokret za Podgoricu Miloš Krstović rekao je da je u "Zelenilu" bila inspekcija rada koja je utvrdila da "ne postoje nepravilnosti" u tom preduzeću.

"Samim tim, to imenovanje je apsolutno zakonito i biramo stručnog direktora u skladu sa zakonom", kazao je Krstović, dodajući da je DPS kadrovi "ne izbijaju iz tužilaštva i sudova".

Na čelu gradskog preduzeća "Zelenilo" trenutno je u Nemanja Gajović, koji je vršilac dužnosti (v.d), a danas ga je Odbor za izbor i imenovanja predloži na pun mandat.

Klikovac je rekao Krstoviću da od njega nije čuo da "pozdravlja oslobađajuće presudu za Miomira Mugošu, Predraga Boškovića...".

"Samo smo imali presudu za članove Savjeta Radio-televizije Crne Gore. Gospodin Svetozar Marović je pravosnažno osuđen za vrijeme DPS-a...", kazao je.

Šefica kluba odbornika PES-a Anđela Mićović rekla je da je Savjet Agencije za upravljanje zaštićenim područjima utvrdio niz propusta u radu Stojana Sjekloće.

Pozvao je ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović da provjeri diplomu kandidata za novog direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima.

Zvaničnici Glavnog grada rekli su da će razmatrati da gradski prevoz od iduće godine bude besplatan za sve građane Podgorice, a to će koštati nešto više od sedam miliona eura.

To je, tokom posebne sjednice namijenjene za odbornička pitanja, kazao gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Pravo na besplatan prevoz trenutno imaju učenici osnovnih i srednjih škola, kao i penzioneri.

Prema njegovim riječima, gradske vlasti se moraju ponašati odgovorno i vidjeti „šta je trenutno najbolje za građane Podgorice“.

Mujović je, odgovarajući na pitanja odbornika Demokrata Mitra Paunovića u vezi sa projektima Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, kazao da je najviše ponosan što je rekonstruisan Bulevar Veljka Vlahovića, prenose Vijesti.

Podsjetio je i da su obnovljene Kozaračka i Ulica Miloša Obilića. U planu imaju, kazao je, rekonstrukciju Ulice Radovana Zogovića, Ulice cara Lazara...

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Vladan Arsović pitao je kako će se komunalno opremiti projekti u sklopu "Veljeg brda".

Dejan Mugoša (Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice kazao je da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice nedavno dobila Prostorno urbanistički plan (PUP) Podgorice.

"PUP je dostavljen prije nedelju dana. U roku od 22 mjeseca je neophodno da se usvoji novi PUP", istakao je Mugoša.

Sekretar Sekretarijata za finansije i analizu budžeta Balša Špadijer kazao je da ovo pitanje nije u njegovoj nadležnosti.

Arsović je rekao da odbornici i građani nijesu upoznati sa naseljem koje će se graditi u sklopu projekta Velje brdo.

Njegovu odborničku koleginicu Žaklinu Oštir je, pored ostalog, zanimalo i šta se dešava sa Mediteranskom baštom "koja liči na baštu šiblja".

"Da li će se nešto uraditi sa Goricom uopšte? Šta je sa Mediteranskim vrtom", upitala je.

Nemanja Gajović, vršilac dužnosti (v.d.) direktora gradskog preduzeća "Zelenilo" kazao je da se to preduzeće bavi održavanjem staza.

Samim tim, rekao je, "Zelenilo" ima ograničeno dejstvo prema brdu Gorici s obzirom na to da je riječ o zaštićenom području.

Oštir je pitala i da li je u planu otvaranje ugostiteljskog objekta i amfiteatra na tom brdu.

Vršilac dužnosti (v.d) direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Stojan Sjekloća rekao je da mu nije poznato da je to u planu.

Ana Krivokapić, iz DPS-a, pitala je na osnovu kojih cjenovnika su formirane cijene za održavanje koncerata u M-tel dvorani za ovu i prošlu godinu.

Maja Vujović, pomoćnica direktora "Sportskih objekata", rekla je da je cijena korišćenja M-tel dvorane formirana posebnim cjenovnikom.

Iznos je, kako je kazala 310 eura po satu.

Odbornik DPS-a Šukrija Serhatlić pitao je kada će se završiti robna kuća u centru grada.

Vršilac dužnosti (v.d) direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević je rekao da je projekat vrijedan 250.000 eura, kao i da su na javni poziv pristigle dvije ponude.

"Trenutno smo u fazi roka za žalbu. Uskoro očekujemo zaključenje ugovora sa odabranim projektantom. Imaće teretanu, multimedijalne sale za emitovanje. Tri sprata su predviđena za komercijalne svrhe, a na samom krovu je predviđen prostor za kafe bar", rekao je on, dodajući da je rok za izradu projekta 150 dana.

Odbornica Građanskog pokreta URA Milena Vuković pitala je da li je preduzeće "Vodovod i kanalizacija" dalo saglasnost na Predlog izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) Podgorice.

Direktor tog preduzeća Aleksandar Nišavić rekao je da je "Vodovod", tokom trajanja javne rasprave o tom dokumentu, uputio određene primjedbe "o čemu je i javnost bila upoznata".

Odbornica Stranke Evropskog progresa (SEP) Jelena Knežević pitala je Gavrila Vukovića (Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj) u kojoj fazi se nalazi proces izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i da li su se stekli imovinsko-pravni uslovi.

Odbornika Preokreta Srđana Perića zanimalo je zašto se organi mjesnih zajednica još nijesu izabrali. Pitao je zbog čega odbornici nemaju povratnu informaciju u vezi sa tim pitanjem. Mišljenja je da će zbog toga ovo biti "novi juriš partija".

Njegov odbornički kolega Mirza Krnić pitao je sekretara Sekretarijata za finansije i analizu budžeta Balšu Špadijera na osnovu čega se tvrdi da će Podgorica morati platiti "penale" u iznosu od 100 miliona eura ako se ne izgradi kolektor u Botunu. Pitao je Sjekloću i koje su mjere preduzete da se spriječi devastacija Rikavačkog i Bukumirskog jezera.

"Koje ste konkretne mjere preduzeli? Jeste li ostvarili saradnju sa inspekcijskim organima unutar Glavnog grada da se ta šteta zaustavi? Vidjeli smo da je prokopan tunel. Imam informaciju da ljudi iz tog mjesta nijesu konsultovani, a krenuli su radovi", rekao je Krnić, pitajući Sjekloću da li je bilo partijskih zapošljavanja u Agenciji za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.

Sjekloća je kazao da na Komovima "ništa nije rađeno od Agencije, a što nije bilo predviđeno planom".

Odbornica Pokreta Evropa sad (PES) Valentina Kažić pitala je kako će se modernizovati i urediti centar Podgorice, ali i koji je okvirni vremenski period za to.

Vučićević je rekao da se trenutno rekonstruiše Ulica Slobode. Istakao je i da je završen projekat za Ulicu Miljana Vukova.

"Agencija je objavila javni poziv za izradu idejnog rješenja za rekonstrukcije robne kuće Podgoričanke. Postupak je u završnoj fazi. Rok za izradu projekta je 45 radnih dana... U centru grada imamo završne radove na Gradskom pozorištu", kazao je on.

Šefa Demokrata u gradskom parlamentu Mitra Paunovića zanimalo je šta je direktor "Vodovoda" Aleksandar Nišavić preduzeo u cilju poboljšanja rada tog preduzeća. Pitao ga je koliko je pokrenuto prijava protiv bivših članova menadžmenta.

Nišavić je odgovorio da su podnijete četiri krivične prijave. Podsjetio je da trenutni menadžment izgradio vodovod u Bratonožićima, kao i da su na više lokacija izgrađene vodovodne mreže.

Odbornika Demokrata Mitra Vukovića interesovalo je šta se dešava sa Bulevarom Save Kovačevića. Prema njegovim riječima, izgradnja tog bulevara predstavljalo bi rješavanje problema obećanog još 2010. godine.

Vučićević je rekao da je glavni projekat pozitivno revidovan. Kazao je da će na tom području biti građen podvožnjak.

Pavle Ljumović, odbornik Demokrata , pitao je direktora "Deponije" Aleksandra Božovića kakav je plan tog preduzeća u vezi sa izgradnjom sanitarnih kada.

Božović je replicirao da su na vrijeme krenuli da ne bi došli u situaciju da nemaju riješeno pitanje odlaganje komunalnog otpada. Kazao je da u narednih par dana očekuju elaborat procjene uticaja.

"Kontinuirano radimo na povećanju stepena iskorišćenosti materijala iz otpada. Shodno tome, imamo izvoz jestivog ulja, otpadnog ambalažnog stakla...", rekao je.

Drago Šundić pitao je v.d. direktora "Parking servisa" Nikolu Lazovića šta je to preduzeće uradilo kako bi modernizovalo svoje servise.

Lazović je rekao da su aktivno putem digitalnih kanala promovisali svoje aktivnosti, ali i sadržaje važne za građane. Najavio je i da to preduzeće radi na aplikaciji "Parking servisa" koja će omogućiti građanima da lakše pronađu parking mjesto.

Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša pitao je rukovoditeljku Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Glavnog grada Zoricu Pavićević da li je gradska administracija ove godine dala novac iz budžeta za sanaciju štete nastale usljed požara u Bratonožićima, Piperima i Kučima.

Ona je rekla da je Služba posjetila opožarena mjesta, dodajući da će se nadoknada štete izmiriti nakon što se završi procjena. Kazala je da zahtjevi još stižu, kao i da ih je do sada na adresu Službe pristiglo 300.

Odbornica DPS-a Ksenija Aranitović pitala je zamjenika gradonačelnika Borisa Spalevića koji je njegov stav o izgradnji kolektora u Botunu.

On je rekao da daje podršku svim odlukama koje Mujović donosi u "realizaciji ovog jako bitnog projekta".

Aranitović je kazala da joj je drago što Demokrate imaju izričit stav i što su se suprotstavilI Milanu Kneževiću, lideru DNP-a.

Nju je, takođe, interesovalo šta je uradila Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice u posljednje dvije godine "sa informacijama kada su počeli, koji su definisani rokovi i da li se kasnilo sa realizacijom".

Vučićević je rekao da joj je Agencija dostavila odgovor na osam strana, kao i da su prošle godine ostvarili 27 projekata na komunalnom opremanju, rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnica. Kazao je da su u toku ove godine objavili 16 javnih poziva, te da imaju još pet u priremi.

"U Agenciji je angažovana 21 osoba na osnovu ugovora o djelu", odgovorio je on.

Mujović, njegovi saradnici i više gradskih čelnika danas odogovaraju na više odborničkih pitanja.

Sjednici prisustvuje 42 odbornika, pa je gradska Skupština imala neophodan kvorum.

Pretresu tačaka i odborničkih pitanja nijesu prisustvovala četiri odbornika Demokratske narodne partije (DNP) i to Vladimir Bulatović, Ivana Mašković, Ranko Milić i Predrag Mitrović.

Iz opozicionih redova je izostalo prisustvo odbornika Stranke evropskog progresa (SEP) Ilije Mugoše. Odsustvo je najavila odbornica Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Milanković.

Odbornica Demokratske partije socijalista (DPS) Maja Miročević Rotolo pitala je zamjenicu gradonačelnika Nađu Ljiljanić koliko je zaključenih ugovora o djelu u više gradskih sekretarijata ove i prošle godine.

Ljiljanić je kazala da je u Sekretarijatu za socijalno staranje, lani, bilo zaposleno dvoje ugovoraca o djelu, a koji su radili u Kući zdravlja. Ove godine je, rekla je Ljiljanić, zaključeno sedam takvih ugovora.

„Sve je navedeno na sajtu što se tiče Sekretarijata za saobraćaj i komunalne poslove“, kazala je.

Miročević Rotolo je istakala da se iz gradske kase daje dva miliona eura na ugovore o djelu, kao i da nije viđen znatan napredak.

Njena odbornička koleginica Mirjana Radulović pitala je Ljiljanić da li je subvencija planirana za sve učenike ili za socijalno ugrožene.

Ona je kazala da Nacrt budžeta prvo mora biti predstavljen u Skupštini Glavnog grada, te da ne može da joj da informaciju „dok je sama ne dobije“.

„Zaista sam dala riječ. Zalagaću se da se ta mjera nađe u budžetu“, poručila je Ljiljanić.