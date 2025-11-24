Prihvatili su i statut Javne ustanove za brigu o djeci "Dječiji savez". Odbornici su dali zeleno svjetlo i na predlog za razvoj sporta u Podgorici, kao i na informaciju o proglašenju brda Ljubović za park prirode.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Sa 30 glasova za, dva protiv i dva uzdržana, odbornici u Skupštini Glavnog grada prihvatili su večeras predlog da se postavi spomen-ploča posvećena bivšem poglavaru Mitropolije crnogorsko-primorske, mitropolitu Amfilohiju i Podgoričaninu Halitu Đečeviću.

Oni su, nakon 13 sati rasprave, sa 35 pozitivnih glasova prihvatili i da gradski prevoz za onkološke pacijente u Podgorici bude besplatan.

Usvojili su Predlog odluke o finansiranju sporta u Podgorici i usaglasili se da vrate teritorije na Zabjelu i Tuškom putu državi za potrebe izgradnje škole.

Prihvatili su i statut Javne ustanove za brigu o djeci "Dječiji savez". Odbornici su dali zeleno svjetlo i na predlog za razvoj sporta u Podgorici, kao i na informaciju o proglašenju brda Ljubović za park prirode.