Izvor: Predsjednik Crne Gore

Više državno tužilaštvo u Podgorici ocijenilo je da je pritužba predsjednika države Jakova Milatovića na odluku Osnovnog državnog tužilaštva – koje je odbacilo njegovu krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja – neosnovana. Niže tužilaštvo, navodi se, postupilo je u skladu sa zakonom.

Milatović je u avgustu prijavio Đeljošaja za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti nakon njihove telefonske prepiske, tvrdeći da mu je prijetio i pozivajući premijera Milojka Spajića da ga smijeni.

Sporna prepiska uslijedila je nakon što je predsjednik odbio da potpiše Zakon o porezu na nepokretnosti i vratio ga parlamentu, uz obrazloženje da narušava Ustav i pravnu sigurnost te može ugroziti poreske olakšice za oko 22.000 poljoprivrednika.

Đeljošaj je tada poručio da očekuje reakciju Albanaca „sa svih nivoa“ i optužio Milatovića da zakon nije potpisao zbog kumovskih veza sa Nebojšom Vuksanovićem, radi lične koristi.

Osnovno tužilaštvo je u septembru odbacilo krivičnu prijavu uz ocjenu da nema elemenata krivičnog djela. Poruke Đeljošaja, kako su naveli, mogu se tumačiti isključivo kao političko upozorenje o reakcijama institucija i javnosti, što se kasnije i dogodilo.

Milatović je podnio pritužbu Višem tužilaštvu, tvrdeći da odluka podgoričkog tužilaštva „prijeti da Crnu Goru uvede u anarhiju“.

Skupština je 13. oktobra ponovo usvojila izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti, uprkos Milatovićevom pozivu poslanicima da ne glasaju. On je podsjetio da je i Ministarstvo finansija u zvaničnom mišljenju ocijenilo da predloženi zakon ugrožava fiskalnu održivost opština i nije usklađen sa fiskalnom politikom Vlade.

Nakon što je Osnovno tužilaštvo odbacilo prijavu, Đeljošaj je poručio da neće komentarisati odluke pravosuđa, ali je kritikovao to što je predsjednik objavio njihovu privatnu prepisku, navodeći da je to „ispod časti“. Gostujući na Aplus televiziji, rekao je da mu je slučaj „teško pao“, dodajući da se osjeća „targetiranim ni zbog čega“ i da će „staviti tačku“ na čitav proces.