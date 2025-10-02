Osnovno državno tužilaštvo odbacilo je 17. septembra prijavu Milatovića protiv Đeljošaja zbog krivičnog djela - ugrožavanje sigurnosti

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Šef države Jakov Milatović tvrdi da odluka podgoričkog Osnovnog tužilaštva da odbaci njegovu krivičnu prijavu protiv jednog od potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja (Albanska alternativa), prijeti da Crnu Goru uvede “u stanje anarhije”.

Kako prenosi portal Vijesti, Milatović je to naveo u pritužbi koju je, na rješenje tog tužilaštva, uputio juče Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Osnovno državno tužilaštvo odbacilo je 17. septembra prijavu Milatovića protiv Đeljošaja zbog krivičnog djela - ugrožavanje sigurnosti, uz obrazloženje da ne postoji osnovana sumnja da je funkcioner Vlade izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, kao ni drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Kabinet Milatovića prethodno je saopštio da je Đeljošaj u porukama prijetio predsjedniku nakon što je šef države vratio Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o porezu na nepokretnosti. Đeljošaj je, kako su tvrdili iz kabineta, u porukama, između ostalog, napisao Milatoviću da nije trebalo da vrati zakon i da očekuje reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imaju uticaj, te mu poručio da će dobiti odgovor kakav zaslužuje.

Đeljošaj je odbacio optužbe da je prijetio, rekavši da je Milatović vratio sporni zakon zbog “kumovskih veza” s novim savjetnikom - Nebojšom Vuksanovićem, bivšim predsjednikom Odbora direktora Plantaža, “kako bi za sebe i njega pribavio ličnu korist”.

Milatović je tada saopštio da je zakon vratio zbog povrede Ustava, pravne nesigurnosti i mogućnosti da 22.000 poljoprivrednika izgubi poreske olakšice.

Osnovno tužilaštvo je u odluci ocijenilo da se upućene riječi mogu tumačiti jedino na način da je Đeljošaj ukazao da će doći do reakcije kroz institucije sistema i putem javnog mnjenja, “a što se u krajnjem i jeste desilo, s obzirom na reakcije političkih partija koji štite interese pripadnika albanskog naroda i pripadnika dijaspore”, pišu Vijesti.

Predsjednik države u pritužbi kaže da je “malo reći da je predmetna odluka nezakonita, tendenciozno napisana i bazirana na neistinama”.

“Prijavljeni i oštećeni (kako to kaže tužilac) ne ‘vode komunikaciju’ kao nosioci funkcija ‘u kontekstu neslaganja prijavljenog s radnjama oštećenog’, već prijavljeni prijeti porukama oštećenom, a oštećeni mu skreće pažnju da s njim tako ne može da razgovara i ne želi da vodi komunikaciju već ga prijavljuje policiji”, piše u pritužbi.

Milatović navodi da je posebno indikativna konstatacija tužioca “da je prijavljeni ukazao da će doći do reakcije kroz institucije sistema i putem javnog mnjenja”, što je, tvrdi šef države, notorna neistina “jer to prijavljeni apsolutno nije pomenuo oštećenom ni u naznakama, pa se postavlja pitanje - koji su motivi tužioca da ovakvu grubu neistinu konstatuje u svojoj odluci”.

Predsjednik u pritužbi posebno ističe “apsurdnost ocjene tužioca” koji konstatuje da se upućene riječi mogu tumačiti jedino na način da je Đeljošaj ukazao da će doći do reakcije kroz institucije sistema i putem javnog mnjenja. Dodaje da je, upravo nakon poruke Đeljošaja, došlo do konkretnog talasa reakcija koje su bile daleko od djelovanja kroz institucije sistema, već da su poprimile oblik “otvorenih prijetnji, uvreda i zastrašivanja na ličnoj osnovi”. Kao primjer navodi izjavu Agrona Aga Dušaja, člana Glavnog odbora Albanske alternative, koji se javno obratio predsjedniku.

“Iskreno, kad bih mogao izbio bih te prutom kao djecu nekad što su izbili, ali to je samo želja, odnosno san. (...) Žao mi je predsjedniče, ali moram vam reći da morate misliti, i to duboko, da vaša majka ne zaslužuje sve ove pozdrave iz Opštine Tuzi... A da vas još jednom posjetim, i ja sam pozdravio vašu majku… P. S. Bolje da ti je kum psovao majku, nego čitava Malesija...”.

Milatović ocjenjuje da se radi o direktnom napadu na njega i njegovu porodicu, s ciljem da se izvrše pritisak i zastrašivanje.

“Postavlja se ozbiljno pitanje: da li je tužilac uopšte postupio, odnosno preduzeo bilo kakve radnje povodom ovakvih izjava i prijetnji? Ako nije, kako je moguće da se ovakve prijetnje i uvrede smatraju ‘reakcijom kroz institucije sistema’, a ne ozbiljnim krivičnopravnim radnjama koje ugrožavaju predsjednika države i njegovu porodicu?”, pitao je.

Šef države u pritužbi konstatuje da ocjena tužioca da se radi o “raznim vidovima komentarisanja i izdavanja saopštenja”, pokazuje “potpuno ignorisanje suštine problema i svodi ozbiljne prijetnje na nivo bezazlenih javnih istupa”.

“Međutim, ono što je posebno indikativno jeste da li predmetni tužilac ne zna, ili namjerno hoće da pogrešno predstavi, u čemu se sastoji biće krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika. Prije svega, ovdje nije u pitanju navedeno djelo iz st.1, već kvalifikovani oblik navedenog djela iz st. 2. u vezi st. 1. jer je djelo izazvalo uznemirenost građana”, navodi Milatović.

Predsjednik kaže da jasno i decidno proizilazi da je Đeljošaj nesumnjivo izvršio krivično djelo.

“A što nesporno proizilazi iz sljedećeg: naime, poslata poruka koja glasi ‘očekuj kao nikad reakciju Albanaca iz svih nivoa i gdje god imamo uticaj’, apsolutno i sigurno ne znači da se prijetilo politički, već riječi ‘iz svih nivoa’ znači i iz sfere kriminala. Valjda ne treba pominjati i posljednja hapšenja lica koja se povezuju s najtežim krivičnim djelima, a na koja se odmah asocira kaa je u pitanju navedena prijetnja”, piše u pritužbi.

Milatović ponavlja da je konstatacija tužioca da je Đeljošaj ukazao da će doći do reakcije kroz institucije sistema i putem javnog mnjenja - “notorna neistina jer to prijavljeni apsolutno nije pomenuo”, ali da “možda tužilac hoće reći da je to prijavljeni naknadno izjavio prilikom saslušanja”.

“Pa, upravo je u tome priroda predmetnog krivičnog djela - da je potpuno irelevantno šta će prijavljeni kasnije reći, već je samo relevantno da li je prijetnju izrekao ili nije i da li se oštećeni osjećao ugroženim. Jer da je to relevantno da li je prijavljeni imao ili nije ozbiljnu namjeru, onda ovo djelo ne bi ni postojalo, svaki prijavljeni bi naknadno rekao - da se šalio, da nije mislio ozbiljno ili da je to samo mislio politički, kao što je ovdje slučaj. Na ovaj način tužilac pravi opasan presedan i ova odluka prijeti da Crnu Goru uvede u stanje anarhije”, poručio je šef države.