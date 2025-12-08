“Sud je nedvosmisleno potvrdio da je postupak moje smjene bio protivan zakonu, bez osnova i bez ijednog validnog dokaza."

Izvor: JPNPCG

Bivši direktor JP Nacionalni parkovi Crne Gore Vladimir Martinović saopštio je da je Osnovni sud u Podgorico potvrdio da je njegova smjena bila protivzakonita. On je poručio da je jasno pokazano da se odluke u državnim institucijama ne mogu donositi na osnovu političkih prohtjeva, ličnih animoziteta ili nečijih subjektivnih predstava.

“Sud je nedvosmisleno potvrdio da je postupak moje smjene bio protivan zakonu, bez osnova i bez ijednog validnog dokaza. Time je jasno pokazano da se odluke u državnim institucijama ne mogu donositi na osnovu političkih prohtjeva, ličnih animoziteta ili nečijih subjektivnih predstava, kako je to bilo u slučaju moje smjene”, navodi se u reagovanju.

Podsjeća da je nadležni ministar Damjan Ćulafić tada javno tvrdio da je Martinović navodno nanio štetu preduzeću i da se, nije profesionalno odnosio prema Nacionalnim parkovima, te da je zbog toga tražio njegovu hitnu smjenu.

“Danas, kada je sud utvrdio da za takve tvrdnje nije postojao ni jedan jedini dokaz, smatram da je potpuno legitimno postaviti pitanje: Kako ministar sada komentariše presudu koja ruši sve njegove optužbe i da li će zbog izrečenih neistina i iskazanog neprofesionalizma podnijeti ostavku iz moralnih razloga?”, navodi se u saopštenju.

Naglašava da je tokom cijelog mandata radio sključivo u interesu institucije, zaštite prirodnih dobara, šireći mrežu ljubitelja i zaštitnika prirode i naših bogatstava, ali i unapređenju sistema koji pripada svim građanima Crne Gore.

“Presuda za mene predstavlja potvrdu da sam svoj posao obavljao profesionalno, odgovorno i transparentno, naročito imajući u vidu ranije dnevnopolitičke, neistinite optužbe na račun mog prethodnog rada. Mnoge su se vode i do sada razbistrile, a ova presuda je još jedan korak u tom pravcu”, zaključio je Martinović.