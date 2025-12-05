"Moje mimoilaženje sa DPS-om nije od juče"

Izvor: DPS

Moje mimoilaženje sa DPS-om nije od juče, to je trajalo mjesecima unazad. Svjestan sam da će zbog mog poteza biti raznih spekulacija, da li sam sa ovim ili onim. Jedina moja konstantna je da sam svoj. I da sam pokazao u DPS-u i da ću pokazati ubuduće da razmišljam svojom glavom, da nisam ničiji, nego svoj, saopštio je danas doskorašnji poslanik Demokratske partije socijalista DPS Nikola Janović na konferenciji za medije. On je juče podnio ostavke na sve funkcije u DPS-u i kazao da će nastaviti da politički djeluje kao nezavisni poslanik, piše CdM.

“Juče sam podnio ostavku i dostavio je organima stranke. Dao sam mogućnost DPS-u da raspolažu mojim mjestima u odborima. Zadržavam mandat poslanika. Nastaviću dalji politicki put kao nezavisni opozicioni poslanik. Moje mimoilaženje sa DPS-om nije od juče to je trajalo mjesecima unazad. Svoje stavove o nekim pitanjima sam jasno iznosio mnogo puta. Nisam želio da paradiram sa tim razlikama, ali su ti stavovi uvijek bili jasni. Vremenom nisam primijetio da su se razlike u stavovima smanjile. Smatrao sam da je pošteno i za mene i za partiju da se raziđemo”, rekao je na konferenciji za novinare Janović.

Sve što su bile, dodao je, moje vrijednosti i principi, to ću raditi i dalje.

“Smatram da je Crna Gora danas u velikom problemu, da je razapeta sa jedne strane na populazim i nacionalizam, a sa druge strane da postoji letargija i pasivnost. Smatram da je važno da se i na ovaj način borim za sve one vrijednosti koje su dobre za Crne Gore, da treba da izlaimo iz kandži partitokratije, da pokažemo drugačiju politiku. Svi na crnogorskoj politickoj sceni pricaju isto. Mora da se pokaze više ljudskog integriteta”, jasan je Janović.

Prema njegovim riječima treba da se više okrećemo mladim ljudima.

“Mislim da je potrebno da poručimo njima da svako ko želi da doprinese, da to možemo da uradimo zajedno. Znam da postoji mnogo ljudi koji su razočarani. Želim da Crna Gora bude što bolja. Svjestan sam da će zbog mog poteza biti raznih spekulacija, da li sam sa ovim ili onim. Jedina moja konstantna je da sam svoj. I da sam pokazao u DPS-u i da ću pokazati ubuduće da razmišljam svojom glavom. Samim tim sto ću da nastavim kao opozicioni poslanik govori da imam namjeru da se bavim politikom”, poručio je Janović, prenosi CdM.

Pojašnjava i zašto baš sada je odlučio na ovaj potez.

“Nisam čovjek prijeke naravi, nisam nestrpljiv, imam dovoljno iskustva da dam vremena da se neke stvari promijene. Kad sam procijenio da mimoilaženje nije manje, odlučio sam se za taj potez”, istakao je on.

Janović je juče podnio ostavku na sve funkcije u DPS-u.

“Obavještavam vas da više nijesam član Demokratske partije socijalista Crne Gore. Samim tim, prestaje i moje članstvo u Glavnom odboru. Takođe vas obavještavam da DPS može da raspolaže sa mojim mjestima u tri skupštinska odbora – Odboru za bezbjednost i odbranu, Odboru za antikorupciju i Odboru za međunarodne odnose i iseljenike. Svoje dalje bavljenje politikom nastaviću kao nezavisan poslanik. Bez obzira na razlike koje smo imali u razmišljanjima o budućnosti DPS-a, želim da vam zahvalim na korektnoj i sadržajnoj saradnji i da vam svima poželim uspjeh u budućem životu i radu”, poručio je Janović u ostavci poslatoj lideru te stranke Danijelu Živkoviću.

Ističe da nastavlja dalje posvećen vrijednostima i idejama kojima bezrezervno vjeruje.