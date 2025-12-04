Janović je bio član Glavnog odbora DPS-a. Do marta ove godine nalazio se i na funkciji člana Predsjedništva te stranke. Njen je poslanik od 2020. godine.

Izvor: DPS

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović napustio je danas tu stranku, podnijevši ostavku na sve funkcije u njoj - saznaju "Vijesti".

Janović je bio član Glavnog odbora DPS-a. Do marta ove godine nalazio se i na funkciji člana Predsjedništva te stranke. Njen je poslanik od 2020. godine.

Ministar sporta i mladih u Vladi bio je u periodu od 2016. do 2020. Ostvario je velike uspjehe kao vaterpolista.