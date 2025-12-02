“... Kao što mislim da bi i Skupštini odgovaralo da ova zgrada predsjednika pripadne nama, a da njegovo jedino sjedište bude na Cetinju”, rekao je tada Mandić.

Zgrade u kojima se nalaze državne institucije nisu ničija lična, niti porodična svojina, a šef države Jakov Milatović nije tu da ispunjava “muzičke želje” prvom čovjeku parlamenta Andriji Mandiću (Nova srpska demokratija), koji bi svoj autoritet trebalo da usmjeri ka izradi i usvajanju zakona o Skupštini i Vladi.

Tako su iz kabineta predsjednika Crne Gore odgovorili na pitanje “Vijesti” - šta Milatović misli o Mandićevom predlogu da zgrada predsjednika u Podgorici pripadne najvišem zakonodavnom domu, a da jedino sjedište šefa države bude u Cetinju.

S druge strane, iz Mandićevog kabineta nisu odgovorili na pitanje redakcije ,,Vijesti" za šta je parlamentu potrebna zgrada šefa države. Međutim, listu je iz Skupštine nezvanično rečeno da “odavno postoji” ideja da se starije zgrade (u blizini najvišeg zakonodavnog doma) spoje u parlamentarni kompleks, a da sjedište predsjednika države bude u prijestonici. Listu nije precizirano čija je konkretno ta ideja, od kad tačno postoji i šta sve podrazumijeva.

Mandić je prošle sedmice na premijerskom satu kazao da smatra da bi sjedišta pojedinih institucija trebalo da budu u Cetinju, kako to i zakon predviđa.

“... Kao što mislim da bi i Skupštini odgovaralo da ova zgrada predsjednika pripadne nama, a da njegovo jedino sjedište bude na Cetinju”, rekao je tada Mandić.

Prema Zakonu o prijestonici, u Cetinju je rezidencija predsjednika Crne Gore, kao i sjedišta Ustavnog suda, ministarstva nadležnog za vanjske poslove i ministarstva nadležnog za poslove kulture. U prijestonici su, za sada, rezidencija šefa države i sjedište Ministarstva kulture i medija, pišu Vijesti.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su “Vijestima” da predsjednik, osim kancelarije u Podgorici, u skladu sa Zakonom o predsjedniku, svoje dužnosti obavlja i u rezidenciji u Cetinju, kao i u drugim protokolarnim objektima.

“Samo u ovoj godini u rezidenciji na Cetinju dočekao je predsjednike Italije (Serđo Matarela), Slovačke (Peter Pelegrini) i Estonije (Alar Karis), predsjednice Moldavije (Maja Sandu) i Sjeverne Makedonije (Gordana Siljanovska Davkova), kancelara Austrije (Kristijan Štoker), kao i visoku predstavnicu EU za spoljne poslove i bezbjednost (Kaja Kalas), uz druge važne događaje, prijeme, odlikovanja, ceremonije, predaje akreditiva i druge državne aktivnosti”, piše u odgovoru.

Istakli su da, u isto vrijeme, aktuelni saziv Skupštine u Mandićevom mandatu nije poštovao Zakon o prijestonici, po kom je propisano da se prva sjednica proljećnjeg zasijedanja održava na Cetinju.

Poručili su da ohrabruju šefa parlamenta da uloži svoj autoritet kako bi se “konačno započelo sa izradom i usvajanjem zakona o Skupštini i zakona o Vladi, koji su od ključnog značaja za funkcionisanje institucija”, napominjući da u ovom trenutku jedino postoji Zakon o predsjedniku.

“Zgrade u kojima se institucije trenutno nalaze nijesu ničija lična, niti porodična svojina, ni g. Mandića, niti bilo kojeg drugog nosioca javne funkcije. One pripadaju državi, bez obzira na to ko je na funkciji. Na kraju, predsjednik države nije tu da ispunjava ‘muzičke želje’ bilo kojeg pojedinačnog funkcionera, pa ni predsjednika Skupštine Andrije Mandića”, konstatovali su.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), čije bi sjedište trebalo da bude u prijestonici, početkom novembra rekli listu da će u zgradi nekadašnjeg ruskog poslanstva u Cetinju imati samo određene aktivnosti, kao što su sastanci prilikom posjeta inostranih diplomata, odnosno šefova diplomatije.

Iz MVP-a su tada kazali da su sproveli analizu svih potrebnih aktivnosti od značaja za eventualno preseljenje u objekat bivšeg ruskog poslanstva.

“U tom kontekstu, identifikovani su određeni izazovi koji se odnose na lokaciju i prostorna ograničenja objekta, uslove rada, kao i na budžetske aspekte opremanja i organizacije transporta službenika”, rekli su.

Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko prošle godine je u intervjuu “Vijestima” navela da smatra da bi sjedište institucije na čijem je čelu trebalo da bude u glavnom gradu, a da se u Cetinju održavaju plenarne sjednice, na način kako to odredi Ustavni sud.