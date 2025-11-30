Rezultati koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) postiglo u prethodnom periodu najbolje demantuju sumnje u postojanje bilo kakvog političkog uticaja, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović...

Izvor: Vlada Crne Gore

Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) najbolje demantuju sumnje u postojanje bilo kakvog političkog uticaja, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović, dok član Odbora za bezbjednost i odbranu Nikola Zirojević smatra da je jasan uticaj Demokratske Crne Gore na rad sektora bezbjednosti.

Šaranović je agenciji MINA, odgovarajući na pitanje da li je MUP nezavisan u potpunosti ili određene političke strukture imaju uticaja, kazao da resor na čijem je čelu funkcioniše isključivo u okviru zakona, bez bilo kakvog političkog upliva u operativne i profesionalne odluke.

„Model rada koji gradimo zasniva se na potpunoj neselektivnosti, jasnoj profesionalnoj hijerarhiji i odgovornosti zasnovanoj na rezultatima“, naveo je Šaranović.

Izvor: MUP

On je kazao da su tokom proteklih mjeseci građani mogli da vide kako izgleda sistem u kojem se odluke donose isključivo na osnovu bezbjednosnih procjena i javnog interesa, bez političkih uticaja, kalkulacija i bez bilo kakvih spoljnih pritisaka.

Danilo Šaranović poručio je da je rad policije prepoznat i u najnovijem Izvještaju Evropske komisije, posebno u dijelu koji se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala i međunarodnu saradnju. Istakao je da takve ocjene potvrđuju profesionalnost sistema, bez političkog upliva.

Ponovio je da navodi o političkom uticaju na MUP nijesu utemeljeni, te da policija djeluje jednako prema svima. „Sistem poslušnosti koji je nekad postojao – razbili smo“, kazao je Šaranović, dodajući da je ranije bilo zloupotreba, odavanja podataka kriminalnim klanovima i pritisaka na zaposlene. Naveo je da je današnja policija fokusirana isključivo na zakon.

Podsjetio je na rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i pokrenuti proces vetinga, „najdublje unutrašnje čišćenje ikada“.

S druge strane, poslanik Zirojević ocjenjuje da je MUP pod jakim partijskim uticajem i da je bezbjednosni sektor u lošem stanju. Smatra da građani nemaju osjećaj sigurnosti i da se MUP koristi za političke obračune. Naveo je i da postoje informacije o partijskom zapošljavanju.

Građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić ukazuje na pad povjerenja u policiju – sa 53,5 na 44,1 odsto za godinu dana, što je najniži skok unazad deceniju. Navodi da je taj pad povezan sa reakcijom policije na masovna ubistva na Cetinju i da je potrebno dodatno istražiti razloge.

Podsjetila je da su negativni trendovi prisutni godinama i da izostaju samokritične analize policije i MUP-a. Ukazala je i na kontinuiranu politizaciju i česte izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima, koje otvaraju prostor za veći politički uticaj u sektoru bezbjednosti.