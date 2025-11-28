Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je javni poziv za izbor sudije Ustavnog suda.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Na osnovu Amandmana XVI na Ustav Crne Gore ('Službeni list Crne Gore', broj 38/13) i člana 8 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, a u vezi Obavještenja predsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-74/25-71/1 od 26. novembra 2025. godine, Predsjednik Crne Gore raspisuje javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda Crne Gore. Javni poziv biće objavljen u 'Službenom listu Crne Gore' i dostupan u štampanim medijima 'Dan', 'Vijesti' i 'Pobjeda', kao i na internet stranici Predsjednika Crne Gore", piše u saopštenju.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

"Pozivamo istaknute pravnike, koji ispunjavaju uslove propisane Ustavom Crne Gore i Zakonom o Ustavnom sudu, da se prijave na poziv i doprinesu izboru najboljeg kandidata", saopšteno je.

Skupština je prije tri dana, u drugom krugu glasanja, nakon neuspješnog prvog, prije mjesec i po, izabrala Jovana Jovanovića za sudiju Ustavnog suda, dok preostale dvije kandidatkinje, Mirjana Radović i Mirjana Vučinić, nisu dobile podršku potrebnu da dođu na istu funkciju.

Jovanović i Radović su bili kandidati skupštinskog Ustavnog odbora, a Mirjanu Vučinić je predložio Milatović.