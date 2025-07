Zakon o Centralnoj banci (CBCG) trebalo bi izmijeniti i definisati da se članovi Savjeta vrhovne monetarne institucije biraju na osnovu javnog poziva, uz oštrije kriterijume, saopštio je predsjednik Kluba poslanika Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

Izvor: SD

"Smatram da treba izmijeniti Zakon o CBCG, kako bi se jasno definisalo da se članovi Savjeta CBCG biraju na osnovu javnog poziva, uz oštrije kriterijume, a ne da ih predlažu poslanici, kao što je dugogodišnja praksa u parlamentu", naveo je Mugoša koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Na sjednicama tog parlamentarnog tijela je u prethodna dva dana održano konsultativno saslušanje predloženih kandidata za članove Savjeta CBCG, prenose Vijesti.

“Ono što je u toku ovog izbornog procesa bilo do mene sam i uradio, a to je da iniciram saslušanje kandidata, što do sada nije bio slučaj, kako bi javnost imala priliku da se uvjeri u njihov profesionalni i lični integritet”, rekao je Mugoša.

Mugoša je kazao da je uputio i apel poslanicima većine da kod sadašnjeg izbora ne prekidaju dobru praksu koja je postojala u parlamentu, a to je da barem jedan od četiri člana Savjeta CBCG bude imenovan na usaglašeni predlog opozicije.

“Ako to ne urade, pokazaće demokratsku nezrelost i svjesnu odluku da prekinu dobre prakse u pravcu jačanja parlamentarne demokratije i većeg stepena legitimiteta lica koja imenuje Skupština”, zaključio je Mugoša.