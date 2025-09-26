Dalje ističe da su svi navedeni podaci još jednom ukazuju na neophodnost sprovođenja istinskih strukturnih reformi utemeljenih na ozbiljnim analizama i sa jasnim održivim projekcijama, diverzifikacije ekonomije i poboljšanja njene konkurentnosti.

Izvor: MEDIJSKI TIM SD

Sve ono na što smo činjenično ukazivali, dobronamjerno upozoravali potvrđeno je i u ocjenama MMF-a, EBRD-a, Svjetske banke, Evropske komisije. Na naše argumente se ne može odgovarati floskulama i statističkim manipulativnim i površnim tumačenjima, jer je realno stanje nezadovoljavajuće i u brojnim segmentima zabrinjavajuće, piše u reagovanju predsjednika skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i poslanika SD-a Borisa Mugoše, prenosi Antena M.

"Usporavanje rasta ekonomije, inflacija znatno iznad one u EU, najveći do sada spoljnotrgovinski deficit, pad kvaliteta stranih direktnih investicija, rast deficita (tekućeg računa i opšteg nivoa države), problematika deficita Fonda PIO, pogrešne odluke vezane za turistički sektor, neadekvatan odnos prema poboljšanju konkurentnosti i produktivnosti i mnoge druge stvari", navodi Mugoša.

Dalje ističe da su svi navedeni podaci još jednom ukazuju na neophodnost sprovođenja istinskih strukturnih reformi utemeljenih na ozbiljnim analizama i sa jasnim održivim projekcijama, diverzifikacije ekonomije i poboljšanja njene konkurentnosti.

"Sa druge strane, insistiranje na ekonomskoj logici utemeljenoj na administrativnom rastu potrošnje, bez suštinske racionalizacije neproduktivnih rashoda, i ogromnom zaduživanju ne vodi ka stabilnosti i održivosti finansijskog sistema", zaključio je Mugoša.