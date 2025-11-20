Šaranović je na Forumu o vladavini prava, koji se danas održava u Podgorici, rekao da se suočavaju sa "teškim nasljeđem" u kojem je dokazana visoka infiltracija organizovanog kriminala u bezbjednosni sektor.

Izvor: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je da se do kraja godine očekuje imenovanje direktora Uprave policije u punom mandatu, što je, kako je izjavio, prvi korak ka daljoj profesionalizaciji policijske uprave i popunjavanju ključnih kadrovskih mjesta, prenose Vijesti.

Šaranović je na Forumu o vladavini prava, koji se danas održava u Podgorici, rekao da se suočavaju sa "teškim nasljeđem" u kojem je dokazana visoka infiltracija organizovanog kriminala u bezbjednosni sektor.

"Ti ljudi se danas terete za najteža krivična djela. Uzimamo to teško nasljeđe i sprovodimo punu profesionalizaciju, koja mora da krene od vrha", kazao je ministar, pišu Vijesti.

On je istakao da današnji menadžment Uprave policije čine ljudi sa 15 do 30 godina iskustva, što je, kako je ocijenio, "ogromna razlika u odnosu na našu nekadašnju praksu, kada su najveće funkcije dobijali ljudi kojima je to bio prvi radni dan".

Šaranović je kazao da je nedavno raspisan konkurs za izbor direktora policije, kao prvi korak da bi mogli biti imenovani i drugi ključni kadrovi u upravi.

Ministar je također istakao uspjehe u akciji "Poštuj život – vrati oružje", tokom koje su građani vratili više od 4.000 komada oružja.

Govoreći o politici stranaca, Šaranović je rekao da se u oblasti vizne politike očekuje usaglašenost spoljne politike Crne Gore sa politikom EU do kraja pregovaračkog poglavlja.