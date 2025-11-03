Uprava za ljudske resurse objavila je javni konkurs za upražnjeno mjesto direktora Uprave policije.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Javni konkurs je objavljen po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je pojašnjeno da se direktor Uprave policije postavlja na period od pet godina, prenose Vijesti.

Fotelju direktora UP u v. d. stanju od decembra 2024. godine pokriva Lazar Šćepanović.

Prije njega u punom mandatu, od 2021. godine javnom službom rukovodio je Zoran Brđanin, kojeg su od 2023. smjenjivale dvije garniture izvršne vlasti.

Brđanin je nakon odlaska, između ostalog, naveo da “razumije da njegova neprilagodljivost partikularnim interesima na štetu javnog interesa ostaje nepremostiva prepreka za nastavak angažmana”.

"Potreban je VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, od kojih najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u policiji, MUP-u, Ministarstvu odbrane ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost, odnosno najmanje pet godina na sudijskoj ili tužilačkoj funkciji", piše u konkursu, prenose Vijesti.

U napomeni se navodi da kandidati Upravi za ljudske resurse mogu dostaviti kopiju potrebne dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za ljudske resurse za sprovođenje konkursa.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.