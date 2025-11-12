On je postavio pitanje „Da li su napadi krenuli onda kada je u ovom visokom domu razotkriveno da nije provjeren nijedan poziv 15 minuta prije i 15 minuta poslije ubistva Gorana Žugića".

Izvor: Demokrate

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović, ponovio je na svom instagramu ono što je pitao i u Skupštini: Ko je ubio Gorana Žugića?

"Da li su napadi na bezbjednosni sektor krenuli onog trenutka kada su ovdje u Skupštini Crne Gore čule informacije o tome da je Gorana Žugića ubio Ivan Delić po nalogu Belog Raspopovića i Brana Mićunovića jer je Žugić saznao previše o kriminalnim aktivnostima ove grupacije " saopštio je poslanik Demokrata Boris Bogdanović.

On je postavio pitanje „Da li su napadi krenuli onda kada je u ovom visokom domu razotkriveno da nije provjeren nijedan poziv 15 minuta prije i 15 minuta poslije ubistva Gorana Žugića", prenosi Dan.

"Kada je saopšteno da su posebno interesantne komunikacije sa dva telefona na ime Save Grbovića i jednim telefonom na ime Brana Mićunovića, a sve povezano sa brojevima registrovanim na Luku Bulatovića, bivšeg pomoćnika direktora ANB, čovjeka koji je u jednom trenutku u posjedu imao čak osam telefona " kazao je Bogdanović.