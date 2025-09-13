Šaranović je juče saslušan pred tužiteljkom Snežanom Šišević u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje je saopštio detaljne informacije o ubistvu Gorana Žugića, nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika CG

Izvor: Vlada Crne Gore

Šaranović je za "Dan" potvrdio da je dao izjavu u VDT-u, navodeći da u interesu istrage ne može iznositi detalje razgovora sa tužiteljkom.

"Dostavio sam zvanično zavedene podatke nekadašnje Službe javne bezbjednosti, sačinjene dvije sedmice nakon ubistva, kao i produbljeni izvještaj sastavljen gotovo četiri mjeseca nakon likvidacije Gorana Žugića. Ta dokumentacija tužilaštvu je dostavljena pet dana prije mog obraćanja tokom ministarskog sata u parlamentu 28. jula", kazao je Šaranović, kako prenosi "Dan".

Tvrdi da je riječ o materijalu od izuzetnog značaja za rasvjetljavanje Žugićevog ubistva.

Istakao je da je pred tužiteljkom iznio mnogo više detalja u odnosu na ono što je saopštio u parlamentu.

Tokom ministarskog sata u Skupštini, krajem jula, pozivajući se na operativne informacije, Šaranović je saopštio da je Žugića ubio Budvanin Ivan Delić po nalogu nekadašnjeg funkcionera SDB-a Darka Belog Raspopovića, koji je kasnije takođe likvidiran, i kontroverznog biznismena Brana Mićunovića, koji je u međuvremenu preminuo, kako prenosi "Dan".

Žugić je bio savjetnik za bezbjednost tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a likvidiran je 31. maja 2000. Njegovo ubistvo još uvijek nije rasvijetljeno, a spekuliše se da je i on žrtva duvanske mafije.

"Informacija broj 1, zavedena u Službi javne bezbjednosti prije 25 godina. Prema neprovjerenim podacima, Goran Žugić je ostvario neposredan kontakt sa Naserom Orićem u Bratuncu i sreo se sa rođakom Milovanom Žugićem. Preko saradničke grupe ostvaren je kontakt sa Orićem. Naser Orić nam je poručio da se ne mučimo mnogo jer ima čovjeka u MUP-u koji zna sve i koji je saučesnik u svemu tome. Operativni podaci su potvrđeni iz više izvora. Prema izjavi bivšeg tjelohranitelja i vozača Brana Mićunovića, ubistvo Gorana Žugića izvršio je Ivan Delić po nalogu Belog Raspopovića i Brana Mićunovića, iz razloga saznanja Žugića o kriminalnim aktivnostima ove grupacije, a posebno oko krijumčarenja cigareta i droge. U saznanju smo da je ovo lice to saopštilo Mićunoviću. Prilikom razgovora sa ovim licem, insistirao je na razgovoru sa predsjednikom republike, nedvosmisleno tvrdeći da iza ubistava Žugića stoje Raspopović i Mićunović, koje direktno dovodi u vezu sa ubistvima u Crnoj Gori i Srbiji – Pavićevića, Vujičića, Labovića, Nedovića..., kazao je Šaranović pred poslanicima.

Šaranović je tokom ministarskog sata rekao i da je interesovanje za Delića prvo pokazao MUP Srbije zbog likvidacije generala Radomira Stojčića Badže. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova, Delića je izvor optužio i za ubistvo inspektora Dragana Simića, ali i direktora JAT-a Žike Petrovića, kako prenosi "Dan".

"U prethodnoj informaciji obrazloženi su operativni podaci dobijeni od Blagote Baje Sekulića, koji se družio sa Žugićem. Naime, Baja Sekulić je izjavio da mu prijeti opasnost, te, ako bude ubijen, da ga je ubio Beli Raspopović, šef Sedme uprave. Srećko Kestner, jedan od rukovodilaca duvanske mafije u Crnoj Gori, rekao je načelniku Uprave kriminalističke policije Službe javne bezbjednosti da zastane sa prikupljanjem podataka o ubistvu Gorana Žugića, jer će doći doba kad će se sve znati", rekao je Šaranović u parlamentu.

Inače, Delić je dovođen u vezu i sa ubistvom glavnog i odgovornog urednika "Dana" Duška Jovanovića i ministra vojnog Pavla Bulatovića, a optužbe na njegov račun iznosili su i roditelji Darija i Marije Šurine nakon njihove pogibije... Ni za jedan od ovih zločina nikada nije zvanično optužen, kako prenosi "Dan".

Kontroverzni Budvanin Ivan Delić je 29. maja izručen Crnoj Gori iz Dubaija, gdje je uhapšen po međunarodnoj potjernici u okviru predmeta "General", u kom se tereti za međunarodni šverc kokaina. Trenutno se nalazi u Istražnom zatvoru u Spužu.

Nakon Šaranovićevog obraćanja u parlamentu, reagovala je porodica Belog Raspopovića, podsjetivši da je i on tragično i pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima izgubio život na Božić 2001. godine.

"Porodica Raspopović iskazuje duboku povrijeđenost i ogorčenost prema službenom licu koje je pred Crnom Gorom zloupotrijebilo ministarsku funkciju kako bi – ne nudeći bilo kakve dokaze za svoje tvrdnje, ne razmišljajući o posledicama koje saopštene neistine mogu prouzrokovati članovima porodice pokojnog Belog – svjesno saopštilo to što je saopštilo, zaklanjajući se iza "ministarskog autoriteta" i "operativnih saznanja", koja su (prema njegovom kazivanju) pribavljena od lica sa upitnim integritetom. U staljinističkom maniru, koji polazi od teze da pokojnici ne mogu biti polemičari, ministar je saopštio građanima Crne Gore svoja "saznanja" o nesreći koja je zadesila gospodina Gorana Žugića, na način da je kao direktnog nalogodavca njegovog pogubljenja označio Darka Belog Raspopovića. Beli odavno nije među živima – on ne može odgovarati na laži političara. Međutim, živi članovi porodice Raspopović ukazuju ministru da će bilo kakve slične buduće tvrdnje imati priliku da dokazuje pred sudovima Crne Gore, u postupcima koje propisuju zakoni Crne Gore", poručili su tada, između ostalog, Raspopovići, kako prenosi "Dan".