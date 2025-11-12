Za su glasala 44 poslanika, dok je pet bilo protiv, a dva uzdržana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanci u državnom parlamentu izglasali su slanje crnogorskih vojnika u NATO misiju pomoći Ukrajini.

To je odlučeno na današnjoj sjednici.

Za su glasala 44 poslanika, dok je pet bilo protiv, a dva uzdržana.

Za ovu odluku glasali su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Pokreta Evropa sad (PES), Demokratske Crne Gore, Socijaldemokrata (SD), Nove srpske demokratije (NSD), Saveza građana "CIVIS", Albanskog foruma, Bošnjačke stranke i nezavisni poslanici.

Protiv su bili poslanici Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin, a uzdržani poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), prenose Vijesti.