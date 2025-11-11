Šaranović je objasnio da migranti i strani državljani sa odobrenim boravkom nisu isto, jer migranti nelegalno ulaze u Crnu Goru.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Nešto manje od 100 hiljada stranaca ima dozvoljen privremeni i stalni boravak po osnovu Zakona o strancima.

To je kazao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (Demokrate), odgovarajući na poslaničko pitanje Anđele Vojinović.

Poslanica Saveza građana "CIVIS" Maja Vučelić je pitala Šaranovića da li su sve preporuke GRECO-a koje se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova ispunjene.

Ona je kazala da GRECO preporučuje da se imenovanja u policiji zasnivaju na profesionalnim kriterijumima, da budu oslobođeni političkog uticaja, te da se uvedu provjere integriteta za sve službenike.

"Građani žele da sistem funkcioniše i zato GRECO podsjeća da moramo usvojiti etički kodeks za visoke funkcionere", poručila je.

Šaranović je odgovorio da su preuzeti snažni koraci na provjeri integriteta službenika, ne samo zbog ispunjenja preporuka već zbog suočavanja sa teškim nasljeđem, pišu Vijesti.

"Najsavremenije zemlje su doživljavale Crnu Goru kao državu u kojoj je na snazi hibridni režim, kao klasičnu stabilokratiju - prividno stanje da je sve u redu, a snaga institucija nije počivala na nezavisnosti, znanju, već na političkoj moći nekoliko ljudi i vođa kriminalnih grupa", poručio je.

Šaranović je dodao da su sve provjere u skladu sa GRECO preporukama, te da su realizovane preporuke koje su se ticale donošenja novog Plana integriteta. Imenovan je novi menadžer integriteta, u fazi realizacije je novi Kodeks policijske etike, realizovana je preporuka koja se tiče obuke na radnom mjestu, dodao je ministar unutrašnjih poslova.

On je objasnio da je u fazi realizacije program provjere integriteta prije stupanja na radno mjesto, ali da je realizovana preporuka koja se tiče linearnog napredovanja, kao i ona koja se tiče uspostavljanja čvrstog mehanizma kontrole policije, a djelimično i ona koja se tiče zaštite zviždača.

Poslanica Demokrata Anđela Vojinović je Šaranovića pitala o strancima u Crnoj Gori, u svjetlu nedavnih događaja na Zabjelu u Podgorici, ali i podsjetila na ruske investitore.

Ona je od ministra tražila izjašnjenje - koiiko stranih državljana boravi u Crnoj Gori, po kom osnovu odnosno koju vrstu boravka imaju, koje su zemlje njihovog porijekla, kakav je njihov status po pitanju državljanstva, planiraju li reformu migracione politike i na koji način, koje aktivnosti sprovodi MUP, a koje Uprava policije kada je u pitanju rješavanje njihovog statusa odnosno praćenje njihovog kretanja i boravka, prenose Vijesti.

Šaranović je kazao da to posmatra ne samo kao profesionalnu, već i obavezu prema javnom interesu.

"Imali smo inflaciju paušalnih i neprovjerenih informacija koje su doprinijele uzbunjivanju javnosti... Potrebno je dostavljati isključivo zvanične podatke", poručio je.

On je istakao da, prema podacima njegovog resora, u Crnoj Gori 97.995 stranaca ima dozvoljen privremeni i staini boravak u skladu sa Zakonom o strancima, od čega njih 26.539 boravi po osnovu dozvole za privremeni boravak, po osnovu dozvole za privremeni boravak i rad 41.792, dok njih 29.664 ima odobren stalni boravak.

Šaranović je objasnio da migranti i strani državljani sa odobrenim boravkom nisu isto, jer migranti nelegalno ulaze u državu.

"Zemlje porijekla stranaca koji borave u Crnoj Gori na osnovu privremenog broavka su Rusija, Srbija, Turska, BiH i Kosovo", kazao je.

Ministar je rekao da je Crna Gora donijela strategiju za reintegraciju povratnika zu Crnu Goru, ali i da je novi Zakon o strancima upućen u skupštinsku proceduru 1. septembra.

Vojinović je objasnila da se, zbog povećanog broja stranaca, sa problemima susreće i obrazovni sistem.