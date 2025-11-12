Četvrta sjednica Drugog redovnog zasijedanja (jesenjeg) u 2025. godini biće nastavljena danas u 10 sati, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Na dnevnom redu biće: Izvještaj sa Konsultativnog saslušanja prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, sa Predlogom odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije, (16) Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i (23) Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti.

Nakon toga, poslanici će se izjašnjavati o sljedećim tačkama dnevnog reda: (16) Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, (23) Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti, (26) Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav NATO aktivnosti pružanja bezbjednosne pomoći obuke za Ukrajinu (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU) i Izvještaj sa Konsultativnog saslušanja prijavljenih kandidata na Javni poziv za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, sa Predlogom odluke o imenovanju člana Senata Državne revizorske institucije, saopšteno je iz Skupštine.