Poslanica DPS-a Zoja Bojanić Lalović pitala je na današnjoj sjednici Skupštine ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović zašto reakcija resora na čijem je čelu nije uslijedila odmah po saznanju za slučaj navodnog nasilnog ponašanja vaspitačice prema djetetu u jednom državnom vrtiću.

Jakšić Stojanović je odgovorila da je postupak utvrđivanja potencijalne odgovornosti još u toku, da poštuju pretpostavku nevinosti i iz tog razloga se ograđuju kada su u pitanju izjave u toku trajanja postupka.

Ona je rekla da su dvije vaspitačice suspendovane do okončanja postupka i dodala da će Ministarstvo pratiti šta se dešava i blagovremeno obavijestiti javnost.

“Uprava te Javne predškolske ustanove je istog dana preduzela sve mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, održan je roditeljski sastanak, obaviješteni su Ministarstvo i inspekcija i pokrenut je disciplinski postupak, koji još traje”, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da je taj slučaj predmet interesovanja roditelja i da su pokrenuti određeni sudski procesi.

“Kada su u pitanju bilo koje situacije koje se dešavaju u obrazovno-vaspitnim ustanovama, reaguje se odmah, nema zataškavanja slučajeva, sakrivanja problema pod tepih. Sprovode se sve mjere i radnje u okviru naših nadležnosti i u samom postupku se utvrđuje šta se desilo”, dodala je Jakšić Stojanović.