Kandidatkinja za sutkinju Ustavnog suda Mirjana Vučinić, nakon konsultacija crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića sa poslaničkim grupama i poslanicima, ima širu podršku za izbor na tu funkciju, saopšteno je iz kabineta predsjednika države.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Navodi se da je Milatović obavio konsultacije sa poslaničkim grupama i poslanicima koji su se odazvali njegovom pozivu na dijalog o izboru Vučinić za sutkinju Ustavnog suda.

Iz Milatovićevog kabineta su rekli da je tokom razgovora potvrđeno zajedničko uvjerenje da su Crnoj Gori potrebni ljudi od znanja i integriteta koji čuvaju institucije.

"Nakon održanih konsultacija, evidentna je šira podrška izboru Vučinić, kandidatkinje koja može ujediniti podršku različitih političkih opcija i stručne javnosti, bez kompromisa na račun Ustava", kaže se u saopštenju.

Najnoviji izvještaj Evropske komisije, kako su rekli iz kabineta predsjednika, naglasio je da su odlaganja u izboru sudija Ustavnog suda izazvala ozbiljnu zabrinutost zbog nepoštovanja nezavisnosti i principa podjele vlasti.

“Upravo zato, predstojeći izbor predstavlja test političke zrelosti, odgovornosti i posvećenosti evropskim integracijama”, navodi se u saoštenju.

Iz kabineta predsjednika su kazali da parlament sada ima priliku da taj test položi izborom sudija koji znanjem i iskustvom mogu garantovati profesionalan i nezavisan rad Ustavnog suda.

“U tom kontekstu, posebno se izdvaja profesionalna biografija Vučinić, koja kroz dugogodišnje pravničko iskustvo pokazuje upravo te vrijednosti – znanje, integritet i institucionalnu odgovornost”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vučinić iskustvo sticala u Ustavnom sudu, brojnim državnim organima i advokaturi, što joj omogućava cjelovito poznavanje pravnog sistema Crne Gore.

“Posjeduje položen pravosudni ispit. Posebno se ističe njeno učešće u reformskim procesima u okviru međunarodnih projekata SIGMA/OECD i UNDP, u izradi zakona, kao i u projektima jačanja transparentnosti i integriteta javnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta predsjednika su naveli da budućnost Crne Gore traži znanje, integritet i povjerenje građana u institucije.

Oni su istakli da Ustavni sud, kao ključna institucija u zaštiti ustavnosti i prava građana, mora imati sudije koje su dokazale stručnost i nezavisnost.

“Izbor takvih sudija biće jasna poruka političke zrelosti države i odlučnosti da institucije vode profesionalci koji služe Ustavu, a ne partijama”, navodi se u saopštenju.