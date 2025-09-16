Glasalo je 59 poslanika, od kojih je 21 bio za predloženi dnevni red, dok je 38 bilo uzdržano (nije bilo glasova protiv). Bez obzira što Milatovićev predlog nije razmatran, ostaće u skupštinskoj proceduri.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluka većine poslanika vlasti da juče sabotiraju održavanje sjednice parlamenta na kojoj je trebalo da se odlučuje o popuni Ustavnog suda (US), uz poruku dijela tih skupštinara da s tim treba sačekati dok se ne primijeni mišljenje Venecijanske komisije o slučaju bivše sutkinje US Dragane Đuranović, koje su tri mjeseca ignorisali - samo je izgovor i nastavak stranačkih borbi za “svoje” pulene u tom sudu. To ne samo da ugrožava institucije, već i interes Crne Gore da uđe u Evropsku uniju (EU), kako prenose Vijesti.

Tako su sagovornice “Vijesti” prokomentarisale to što predstavnici vladajuće većine nisu juče omogućili usvajanje dnevnog reda sjednice najvišeg zakonodavnog doma, koju je inicirao šef države Jakov Milatović s predlogom da advokatica Mirjana Vučinić bude izabrana za sutkinju US.

Glasalo je 59 poslanika, od kojih je 21 bio za predloženi dnevni red, dok je 38 bilo uzdržano (nije bilo glasova protiv). Bez obzira što Milatovićev predlog nije razmatran, ostaće u skupštinskoj proceduri.

Da treba sačekati implementaciju mišljenja “venecijanaca”, poručili su iz najjače vladajuće partije - Pokreta Evropa sad (PES) premijera Milojka Spajića. Mišljenje je usvojeno sredinom juna, i od tada je od predstavnika EU i opozicije bilo više poziva da se ono primijeni. Međutim, pomaka na tom planu nije bilo.

Prije jučerašnjeg istupa PES-a, oglasilo se Ministarstvo pravde najavivši da će se sastanak radnog tima za izradu predloga izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu, koji se radi u skladu s preporukama Venecijanske komisije, održati 22. septembra.

Predsjednik Crne Gore izjavio je juče da je potez da se o njegovom predlogu ne raspravlja - neodgovoran i kukavički, te da direktno urušava kredibilitet najvišeg zakonodavnog doma.

Predlog Milatovića nalazi se u “fioci” najvišeg zakonodavnog doma od sredine maja, a početkom semptembra je zatražio da se Skupština o tome izjasni na vanrednom zasjedanju.

Šef države je ocijenio da je vlast pokazala da su protiv funkcionalnog US. Istakao je da je taj sud stub sistema, garant slobode i jednakosti građanima, ali da je danas “taj stub na ivici potpunog urušavanja”, te da potez vlasti šteti članstvu Crne Gore u EU.

Na zamjerke dijela konstituenata vlasti da je Vučinić zastupala i kompaniju “Bemaks”, Milatović je odgovorio da je taj potez opasan jer targetira advokatsku profesiju. Dodao je da su takve zamjerke “udar na svakog časnog pravnika”.

“Ako im je ‘Bemaks’ sporan, zašto su ti koji sjede u Vladi dali preko 40 miliona ugovora toj kompaniji?”

Odgovarajući na pitanje kako komentariše saopštenje PES-a, da prvo treba sprovesti mišljenje Venecijanske komisije, Milatović je rekao: “Pa što ne sprovedu”.

“To je najgluplje saopštenje...Pozivam premijera da se vrati na put odgovornosti i put koji zemlju vodi u EU, jer ovo što radi njegov poslanički klub, nije taj put.”

Iz PES-a su juče poručili da to što nije postojala potrebna većina da se Milatovićev predlog nađe na dnevnom redu, znači da će se o tom pitanju odlučiti kasnije, za vrijeme redovnog zasjedanja.

“Načelno, stava smo da prije izbora sudija US treba sprovesti preporuke Venecijanske komisije koje smo dobili još u junu, što je princip koji treba pripremiti i kad je u pitanju izbor sudija US koje predlaže predsjednik.”

Iz te stranke nisu odgovorili da li pominjanje VK predstavlja samo izgovor da ne glasaju za kandidatkinju i zašto je baš juče odlučeno da se radna grupa pozabavi mišljenjem VK nakon nekoliko mjeseci.

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić izjavio je nakon sjednice parlamenta da Crna Gora sa aktuelnom vlašću postaje nefunkcionalna država, navodeći da se plaši da je interes dijela većine da US bude blokiran.

“Ovo je poniženje koje je parlamentarna većina priredila i predsjedniku Crne Gore.”

Nikolić je kazao da je nekome interes da država ima nefunkcionalnu predstavničku demokratiju i da se US uvede u novu blokadu.