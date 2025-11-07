Obojici mandat ističe početkom 2028.godine. Bez obzira na to da li je razlog za njihove smjene opravdan ili politički, cijenu takvih odluka na kraju će platiti crnogorski građani.

Izvor: Facebook

Posljednje smjene čelnika u Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuka Kadića i Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) Ivana Bulatović mogle bi koštati budžet gotovo 150.000 eura, po osnovu njihovog prava na isplatu zarada koje bi dobijali da im mandat nije prekinut prije isteka roka, prenose TV Vijesti.

Obojici mandat ističe početkom 2028.godine. Bez obzira na to da li je razlog za njihove smjene opravdan ili politički, cijenu takvih odluka na kraju će platiti crnogorski građani.

Od juče bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje danas je dobio rješenje o smjeni.

“Tako da ću se žaliti najkasnije u ponedjeljak. Ja sam već kontkatirao advokata, on čeka da mu donesem to rješenje i da uložimo tužbu Upravnom sudu”, kazao je Kadić.

Najavljuje krivičnu prijavu protiv predsjednika Upravnog odbora Fonda i njegove zamjenice koji su ga, kako tvrdi nezakonito smijenili. Oni i danas ponavljaju da je smijenjen jer je kršio zakon potpisujući sporazume sa inostranim klinikama bez saglasnosti Ministarstva zdralja.

“Iza bučnih izjava i političkih optužbi stoji jednostavna istina – direktor Fonda je svjesno kršio zakon i mora da odgovara za to”, kazali su iz Upravnog odbora FZO.

Kadić tvrdi da je sve politička farsa.

“Zašto? Zato što pored sve te priče koja je krenula unazad tri nedjelje do dana današnjega Ministarstvo zdravlja kao jedini nadzorni organ nije uputilo ni dopis, ni meil kojim nas na bilo koji način upozorava ili kaže da treba ugovore stopirati il da je za te ugovore potrebna pisana saglasnost”, kazao je on.

Kadić će žalbom tražiti povratak na posao i isplatu zarada do isteka mandata u februaru 2028. Ako mu se bude računala posljednja prijavljena zarada na toj funkciji od oko 1.400 eura, znači da ga samo po tom osnovu sljeduje preko 36 hiljada eura.

“Ovaj dio za zarade u ovom periodu ja ću svakako dati u dobrotvorne svrhe , to sam im već najavio. A ove sudske troškove će morati oni da plate”, rekao je Kadić.

U slučaju nedavno smijenjenog direktora EPCG Ivana Bulatovića, ukoliko se bude žalio, naknada po osnovu neisplaćenih zarada preći će 110.000 eura.

No, u pisanoj izjavi za Televiziju Vijesti, Bulatović kaže da će prije daljih poteza sačekati da dobije rješenje o smjeni:

“Budući da do sada nijesam dobio ni zvanično rješenje o razrješenju, niti zapisnik sa sjednice na kojoj je odluka donijeta, o eventualnim narednim koracima ne bih se u ovom trenutku izjašnjavao. Svakako, odluka o smjeni rezultat je potreba i interesa struktura vlasti i kao takvu je, nažalost, razumijem, ali ne podržavam”, rekao je Bulatović.

Ne želeći da komentarišu aktuelne slučajeve, u vladajućim Demokratama kažu da su obeštećenja cijena koja se mora platiti za namjeru vlasti da uvede meritokratiju:

“Koliko je dobro, toliko će svakako praviti štetu, jer ti ljudi, čelnici institucija ili preduzeća, nebitno, koriste mogućnost koja im se pruža prilikom potpisivanja ugovora o radu, jer su jasno definisane norme koje se tiču određene odštete i kako u kom smislu će se to isplaćivati”, rekla je Zdenka Popović, potpredsjednica Skupštine Crne Gore iz redova Demokratske Crne Gore.

Za opoziciju su smjene proizvod političkih igara čije su Kadić i Bulatović samo poslednje žrtve u nizu.

“Sve je počelo, sjetićete se sa Vesnom Bratić. Kada je nastala sječa političkih nepodobnih profesionalaca tada u prosvjeti, to je kasnije došlo na naplatu. Međutim, politička ili bilo koja druga odgovornost je izostala. I onda, valjda, su se vlastodršci ohrabrili da mogu raditi šta god hoće, bez obzira na konsekvence podržanog budžeta”, kazao je Nikola Rakočević, poslanik Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslednji slučajevi smjena čelnika javnih preduzeća i ustanova prije isteka njihovog mandata nijesu prvi, a evidentno neće biti ni poslednji koji bi mogli koštati građane, bez obzira na to da li su posledica političkih igara, kako tvrde u opoziciji ili uvođenja meritokratije kako navode iz vlasti.

Naime, od januara naredne godine bi trebalo da bude usvojen novi Zakon o privrednim društvima koji će, kako je kazala poslanica Popović dovesti do smjene rukovodilaca uslijed novog načina izbora čelnika javnih preduzeća i ustanova, koji će zbog prekida mandata imati pravo na obeštećenje.