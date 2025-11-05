Na listi zemalja prema kojima ćemo morati da uvedemo vize su i neke iz koji dolazi značajan broj turista, te se strahuje kako će se to odraziti na turističku privredu i prihode koji se ostvaruju kroz nju.

Izvor: MUP

Upitan za mogućnost da se napravi model da se državlljanima Rusije i Turske i drugim zemljama čiji državljani u velikom broju kao turisti dolaze u Crnu Goru, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, kazao je da na prvo mjesto stavlja bezbjednost, što je prioritet sektora koji vodi, da Evropa zahtijeva stoprocentnu usklađenost, ali napominje i da su intergracije pregovarački process, te da postoji mogućnost da se samostalno donose određene odluke koje su u državnom interesu.

,,Preostale obaveze iz Poglavlja 24, nisu obaveze koje do sada nisu započete, to su procesi koji su u toku i koji traju. Vladavina prava se ne završava, ona traje. Kada je u pitanju vizna politika, Evropa od nas traži stoproocentnu usklađenost viznog režima sa državama članicama. Sa druge strane, ovo je pregovarački proces, što znači da i kada Brisel od nas nešto traži mi zadržavamo autonomiju u donošenju određenih odluka koje su u interesu Crne Gore. Kao ministar unnutrašnjih poslova, koji je nadležan za sektor bezbjednosti, na sjednicama Vlade sam uvijek izdvajao mišljenje za uvođenje bezviznih režima za određene zemlje, zato što prije svega vodim računa o onome što je moj prioritet – koncept bezbjednosti. Ni jedno ministarstvo nije izolovani etnitet u Vladi. Imamo razumijevanja i prema ostalim članovima Vlade, prema prema potrebi naše turističke privrede, zatim neusklađenost, odnosno velike dispropoorcije između ponude i tražnje na tržištu rada itd.", kazao je Šaranović odgovarajući na pitanje „Dana".

Podsjetio je da je resor na čijem je čelu prvo uputio Vladi predlog zakona o strancima, a da zatim isti zakon predat u Skupštinsku proceduru. Kako kaže, na osnovu tog zakona regulisaće se i oblast vizne politike.

,,To je proces koji će trajati i o kojima će se pregovarati, kako sa zemljama sa kojima Crna Gora ima bezvizni režim, tako i sa samom EK. Tako je to, ponovaljam, proces, koji će se fazno odvijati o završetka samog procesa pregovora", kazao je ministar.

Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić upitana za naavode iz Izvještaja EK, da Crna Gora pregovara o sporazumima o mobilnosti radne snage sa zemljama trećeg svijeta, kazala je da u toj oblasti, država trenutno funkcioniše po sistemu kvota, koje s određuju na osnovu uredbe Vlade koja je donijeta 2019. godine. Kako je kazala, tu je tačno preciziran način na koji se dolazi do broja kvota koji je potreban tržištu rada u Crnoj Gorii.

,,Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je trenutno niska i iznosi 8,93 odsto, a Zavodu za zapošljavanje i drugim relevantinm institucijama upućen zahtjev da zajedno djeluju i rade na aktivaciji domaće radne snage. To će biti dosta potpomognuto Zakonom o sezonskom zapošljavanju, odnosno stalnom sezoncu, koji će jako brzo biti usvojen u Skupštini. Do sada nismo imali sporazume sa državama trećih zemalja kada je riječ o mobilnoj radnoj snazi. Ono što mogu reći jeste da sve što budu zahtjevi EK i njihovi kriterijumu, ministarstvo na čijem sam čelu će do kraja poštovati i bićemo usaglašeni sa njihovom spoljnom politikom stoprocentno. Do sada nismo imali nekih problema, a vidim i da određene zemlje EU, koje imaju probleme sa radnom snagom, prilaze tim sporazumima, mi još uvijek nismo, ali uz saglasnost sa EK i u skladu sa potrebama našeg tržišta rada, gledaćemo koliko ima prostora i u tom pravcu da reagujemo", kazala je Nišić za „Dan".

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević konstatovala je i da je postignut značajan napredak u oba poglavlja iz nadležnosti njenog resora.

Očekuje će do kraja godine biti usvojeno osam zakona iz oblasti Poglavlja 14.

,,Neki od zakona su već poslati na mišljenje Evropskoj komisiji. U poglavlju 21 imamo tri završna mjerila, od kojih su dva potpuno ispunjena, a očekujemo da uskoro bude ispunjeno i treće. Rad na ovim poglavljima se nastavlja", rekla je Vukićević.

Napominje da je pred državom i njenim resorom još obaveza. Naglašava i da je jako ponosna na tim u pregovaračkim poglavljima „jer su mnogo radili i postigli značajne rezultate".