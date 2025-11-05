Na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajića, su razmatrana aktuelna bezbjednosna pitanja od značaja za Crnu Goru.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Intenzivnija međudržavna razmjena podataka, smanjenje boravka sa 90 na 30 dana za zemlje koje su na bezviznom režimu, a nijesu usklađene sa EU viznom politikom, te ukidanje boravka vlasnicima neaktivnih firmi u stranom vlasništvu, neki su od zaključaka Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajića, su razmatrana aktuelna bezbjednosna pitanja od značaja za Crnu Goru, sa posebnim fokusom na prisustvo stranih državljana i migracione tokove, očuvanje javnog reda i bezbjednosti, stanje u oblasti vizne i migracione politike i jačanje međuinstitucionalne saradnje u oblasti kontrole boravka, zapošljavanja i finansijskih aktivnosti stranaca.

"Nakon intenzivnih razgovora, koje su sa kolegama iz Republike Turske prethodnih dana vodili predsjednik Vlade, ministri vanjskih i unutrašnjih poslova, te čelnici bezbjednosnih službi, dogovorena je jača saradnja i razmjena podataka između nadležnih organa dvije zemlje, uz garancije na najvišem nivou. Vijeće je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da izmjenom Uredbe o viznom režimu, državljanima zemalja koje nijesu usklađene sa EU viznom politikom, a trenutno ulaze u Crnu Goru bez vize, smanji dozvoljeni boravak sa 90 na 30 dana, u cilju veće kontrole i harmonizacije sa evropskom viznom politikom", saopšteno je iz Vlade.

Zaključeno je, dodaje se, da se, kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, preciznije definiše osnov za ostvarivanje privremenog boravka:

"Na način da se kao osnov predvidi ulaganje u nepokretnosti u minimalnom iznosu od 200.000 eura, dok bi mogućnost sticanja boravka po osnovu osnivanja firme bila zamijenjena uslovom zapošljavanja na puno radno vrijeme kod registrovanog poslodavca, odnosno novoosnovanog privrednog društva".

Vijeće je konstatovalo da su evidentni slučajevi kršenja poreskih propisa od strane pravnih i fizičkih lica stranog porijekla.

"U skladu sa tim, Poreska uprava će Upravi policije dostavljati podatke o nelikvidnim i neaktivnim firmama u vlasništvu stranih državljana, kako bi Uprava policije sprovela provjere i, shodno Zakonu o strancima, pokrenula postupke za ukidanje privremenog boravka u slučajevima kada za to postoje zakonski uslovi. Vijeće je konstatovalo da Crna Gora ostaje posvećena evropskim standardima, zaštiti svih građana i stranaca koji zakonito borave na njenoj teritoriji i da su navedene mjere dio jačanja institucija i standarda za boravak i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori, u skladu sa obavezama u poglavljima pristupnih pregovora sa EU i u cilju unapređenja bezbjednosne, migracione i fiskalne discipline", saopšteno je.

U radu sjednice učestvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije, Ministarstva vanjskih poslova, Tužilaštva i v.d. direktor Poreske uprave Crne Gore.