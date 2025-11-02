Demokratska partija socijalista (DPS) zatražiće hitno kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića zbog pogoršanja odnosa sa Turskom, najavio je poslanik te stranke Oskar Huter.

Izvor: Skupština Crne Gore/Youtube

Demokratska partija socijalista (DPS) zatražiće hitno kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića zbog pogoršanja odnosa sa Turskom, najavio je poslanik te stranke Oskar Huter.

On je, na konferenciji za novinare u Skupštini, kazao da Ibrahimović treba da objasni da li se slaže sa postupcima državnih organa.

"I da kaže kakve će sve reperkusije donijeti Crnoj Gori ovakva kratkovida i neodgovorna politika aktuelne Vlade", rekao je Huter.

On je rekao da je Vlada zbog krivičnog djela zbog kojih se terete dva državljana Azerbejdžana, kaznila 90 miliona građana Turske.

Huter je poželio brz oporavak povrijeđenom Podgoričaninu.

On je rekao da je Vlada brzopleto i nepromišleno uvela vizni režim građanima Turske.

Huter je kazao da potpuno, pogrešne i "vjerovatno nezakonite reakcije sektora bezbjednosti", doprinijele su eksalaciji ksenofobije i komplikacijama u odnosima sa Turskom.

On je upitao da li će premijer Milojko Spajić ili iko u Vladi podnijeti odgovornost za "sramotu nanijetu ugledu Crne Gore".