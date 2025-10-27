“Panična reakcija na pisanje ozbiljnih i nezavisnih medija. Neka građani sami prosude ko širi “dezinformacije”", poručuju iz Kabineta Milatovića.

Iz Kabineta Milatovića reagovali su na saopštenje kabineta premijera Milojka Spajića u kome se navodi da “Milatović širi lažne vijesti i paniku”.

Kabinet Milatovića je na drušvenoj mreži X objavio izjavu Spajića koju je prenio The Sunday Times.

Panična reakcija na pisanje ozbiljnih i nezavisnih medija.

Neka građani sami prosude ko širi "dezinformacije".

