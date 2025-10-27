“Takođe, kao buduća članica Evropske unije, i u pitanjima migracija, Crna Gora ostaje posvećena poštovanju svih obaveza koje proizilaze iz procesa evropske integracije i poštovanja međunarodnog prava”, dodaju u saopštenju.

Izvor: Vlada Crne Gore

Današnja izjava Predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića dio je očigledne dezinformacione kampanje usmjerene na širenje lažnih vijesti i izazivanje panike, navodi se u reagovanju Kabineta premijera Milojka Spajića.

Shodno tome, ističu, Kabinet predsjednika Vlade smatra svojom obavezom da reaguje i informiše javnost da Crna Gora neće, ni po koju cijenu, prihvatati migrante iz Velike Britanije.

“Takođe, kao buduća članica Evropske unije, i u pitanjima migracija, Crna Gora ostaje posvećena poštovanju svih obaveza koje proizilaze iz procesa evropske integracije i poštovanja međunarodnog prava”, dodaju u saopštenju.

Izjave Predsjednika, zaključuju, osim što nanose štetu institucionalnoj stabilnosti, ne doprinose ni očuvanju dobrih i prijateljskih odnosa Crne Gore sa Republikom Turskom i Velikom Britanijom, a posebno zabrinjava to što kao takve mogu izazvati i diplomatske nesporazume.