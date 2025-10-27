Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović komentarisao je sinoćni incident u Podgorici sa državljanima Turske.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

,,Sa posebnom zabrinutošću gledam na izjavu Premijera koju su prenijeli ugledni britanski mediji Tajms i Gardijan da su on i Vlada spremni da razmotre mogućnost da prihvate migrante koji su vraćani iz Ujedinjenog Kraljevstva, u zamjenu za investicije iz te zemlje", rekao je Milatović u saopštenju.

Dodaje da su događaji od sinoć u Podgorici jasno pokazali šta se dešava kada država izgubi kontrolu nad sopstvenom imigracionom politikom.

,,Već neko vrijeme upozoravam da neodgovoran odnos prema ovom pitanju može imati ozbiljne ekonomske, društvene i bezbjednosne posljedice", kazao je Milatović.

Navodi da Crna Gora mora otvoriti ozbiljnu i državničku debatu o migracionoj politici zasnovanu na interesima naših građana, a ne na kratkoročnim političkim ili finansijskim aranžmanima.

Osvrnuo se dalje na izjavu Spajića, pa kazao da se protivi takvoj odluci i smatra da bi bila pogubna po Crnu Goru.

,,To nije državna politika - to je trgovina sa dostojanstvom države i bezbjednošću naših građana. Crna Gora ne smije postati prihvatni centar za tuđe migracione probleme. Naš sistem već sada pokazuje ozbiljne slabosti u suočavanju sa nekontrolisanim migracijama, što smo mogli vidjeti i prethodne noći. Postavlja se pitanje: ko je odgovoran? Odgovor je jasan - država koja mora imati plan, kontrolu i jasnu strategiju za zaštitu svojih granica i građana", navodi se u saopštenju predsjednika Crne Gore.

,,Zato tražim od svih državnih institucija da odmah prekinu sa improvizacijama i počnu da se ponašaju odgovorno u skladu sa najboljim interesima naše države i građana", zaključuje Milatović.